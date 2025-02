Green Deal je nereformovatelný, míní Vondráček

10. 2. 2025

Green Deal se stal nereformovatelným a větší důraz je třeba klást na konkurenceschopnost, míní místopředseda ANO Radek Vondráček. Ocenil také první kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa v Bílém domě. V otázce cel, která Trump často zmiňuje, připustil, že Evropa bude muset zřejmě vůči USA dělat ústupky.

„Nikdo nemá nic proti ochraně přírody a krajiny, proti ochraně planety,“ prohlásil Vondráček. „To, co se na původní myšlenku naroubovalo – Fit for 55 a zelená ideologie – z toho udělalo byrokratický moloch,“ kritizoval a dodal, že do budoucna je potřeba se zaměřit na konkurenceschopnost Evropy. Vondráček připomněl poškození životního prostředí, ke kterému došlo během komunistického režimu. „Svět se vyvíjí, svět se posunul, ale my to nemůžeme mít jako dogma. My to nemůžeme mít jako evangelium, že budeme snižovat skleníkové plyny,“ sdělil a dodal, že Čína „otevírá jednu uhelnou elektrárnu za druhou“. Moderátorka Interview ČT24 Tereza Kručinská však připomněla, že Čína má svou uhlíkovou politiku a že přijala závazek vybudovat do roku 2060 bezuhlíkovou ekonomiku.

„Trump vyhlásil revoluci zdravého rozumu“ „Spolupráce suverénních národních států bude daleko rozumnější, budeme posilovat transatlantickou vazbu a svým způsobem možná dojdeme k lepším výsledkům, než kdyby Green Deal pokračoval,“ míní Vondráček. Moderátorka doplnila, že stávající evropské zastoupení, Evropská rada, nesměřuje k tomu, že by se Green Deal ukončoval nebo že by byl úplně zničen. „Donald Trump vyhlásil revoluci zdravého rozumu. To je něco, pod co se já strašně rád podepíšu,“ sdělil Vondráček k tomu, že americký prezident odstoupil od Pařížské dohody, a k dalším jeho krokům. „Kdyby nám (Pařížská dohoda) měla svázat ruce, tak budeme debatovat o tom, jak nastalou situaci řešit, ale v tuto chvíli to nikdo neplánuje,“ dodal.

Vztah Evropy a USA Podle Vondráčka představuje Trump opravdovost. „Za mě je to ta Amerika, kterou jsem měl vždy rád, že se vracíme ke kořenům a že ubude prázdných frází,“ prohlásil a zároveň dodal, že „to s ním nebude jednoduché“. Rozhovor se také dotkl cel, která chce Trump zavést vůči Evropě. Vondráček vyjádřil přání, aby evropská odpověď byla sebevědomá a aby pokračoval dialog na partnerské úrovni. „Doufám, že nikdo nedopustí, aby došlo k nějaké větší konfrontaci se Spojenými státy. To by určitě Evropě neprospělo – ono by to neprospělo ani Spojeným státům,“ dodal.