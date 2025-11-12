Francouzští poslanci odložili důchodovou reformu


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Francouzští poslanci ve středu schválili odklad důchodové reformy z roku 2023, píší agentury AFP a Reuters. Návrh, který počítal s posunem důchodového věku z 62 na 64 let, vyvolal ve Francii v minulosti velké protesty. Právě tato nepopulární reforma schválená v roce 2023 byla jednou z vlajkových lodí druhého funkčního období prezidenta Emmanuela Macrona.

„Tři a půl milionu Francouzů bude moci odejít do důchodu dříve,“ řekla ve středu podle agentury Reuters poslankyně za socialisty Melanie Thominová. Pro pozastavení reformy se vyslovilo 255 zákonodárců z řad zelených, socialistů nebo krajně pravicového Národního sdružení (RN), proti hlasovalo 146 poslanců, včetně komunistů nebo krajně levicové Nepodrobené Francie (LFI).

Pozastavení reformy bude podle vlády stát Francii v příštím roce sto milionů eur (zhruba 2,4 miliardy korun) a v roce 2027 až 1,4 miliardy eur, napsala agentura AFP. Dodala, že Francie má v současnosti nejvyšší veřejný deficit v eurozóně. Kvůli snahám o pokles deficitu řadou škrtů ve výdajích a zvýšením některých daní padla minulý rok vláda konzervativce Michela Barniera.

Francie se však s vysokým veřejným dluhem potýká dlouhodobě. Rozpočtový deficit loni dosáhl 5,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP), což je téměř dvojnásobek oficiálního limitu Evropské unie, který činí tři procenta. Na letošek se odhaduje deficit 5,4 procenta HDP.

