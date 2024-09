V rakouských volbách dle odhadů zvítězili Svobodní

Vítězství Svobodné strany Rakouska (FPÖ), která bývá označována za pravicově populistickou až krajně pravicovou, naznačují první odhady výsledků rakouských parlamentních voleb. Šlo by o vůbec první vítězství této strany ve volbách do Národní rady, dolní komory rakouského parlamentu.

Občané určili složení Národní rady, parlamentní dolní komory, na příštích pět let. V Rakousku mohlo od rána vybírat poslance Národní rady zhruba 6,35 milionu oprávněných voličů.

„Svobodní vůbec poprvé v historii od svého založení v roce 1956 zřejmě vyhrají volby,“ podotkl zpravodaj ČT Jan Šilhan. „Nicméně předvolební ultimáta naznačují, že bude velmi těžké sestavit většinovou vládu dvou nejúspěšnějších stran,“ dodal. Jako pravděpodobnější se tak podle něj jeví pokračování současné vlády lidovců s některým z menších partnerů, třeba se sociálními demokraty či se Zelenými.

Už předvolební průzkumy ukazovaly na možný bezprecedentní úspěch krajní pravice. Nynější kancléř Nehammer z ÖVP avizoval, že by lidovci byli ochotni vstoupit do koalice s FPÖ za podmínky, že by si jejich lídr Herbert Kickl nenárokoval post kancléře. Kickl je polarizující osobností s pravicově-populistickými politickými postoji. Spolkový prezident Alexander Van der Bellen už prohlásil, že by Kickla spolkovým kancléřem nejmenoval, což mu rakouská ústava umožňuje.