Existuje věrohodná hrozba, že Hamás zaútočí na civilisty, uvedla diplomacie USA


19. 10. 2025Aktualizovánopřed 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že má věrohodné informace o hrozícím útoku palestinského teroristického hnutí Hamás proti palestinským civilistům, informovaly v noci na neděli tiskové agentury. Útok by byl „přímým a hrubým porušením“ dohody o příměří v Pásmu Gazy, sdělila diplomacie Spojených států.

Křehké příměří v Gaze, uzavřené po dvou letech bojů, trvá od 10. října jako součást dvacetibodového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, jehož cílem je zcela ukončit válku. Hamás v těchto dnech předává Izraeli těla rukojmí unesených při teroristickém útoku 7. října 2023, který vyvolal izraelskou odvetu. Na předání těl by měla navázat druhá fáze plánu počítající s odzbrojením Hamásu. Pode Washingtonu by však jakýkoli útok ze strany hnutí podmínky dohody výrazně porušil.

„Pokud Hamás tento útok provede, budou přijata opatření k ochraně lidí v Gaze a zajištění funkčnosti příměří,“ uvedl úřad bez dalších podrobností o možném útoku.

Trump již dříve řekl, že pokud by Hamás pokračoval v zabíjení civilistů, bude jeho odzbrojení dosaženo silou.

Afghánistán a Pákistán se v katarském Dauhá dohodly na okamžitém příměří

Afghánistán a Pákistán se během rozhovorů v katarském Dauhá dohodly na okamžitém příměří, oznámil podle agentury Reuters v neděli brzy ráno Katar jako prostředník jednání. Informoval také, že se obě strany dohodly na uspořádání navazujících schůzek, „aby se zajistila udržitelnost příměří a ověřilo se jeho provádění spolehlivým a udržitelným způsobem“.
včeraAktualizovánoPrávě teď

Existuje věrohodná hrozba, že Hamás zaútočí na civilisty, uvedla diplomacie USA

Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že má věrohodné informace o hrozícím útoku palestinského teroristického hnutí Hamás proti palestinským civilistům, informovaly v noci na neděli tiskové agentury. Útok by byl „přímým a hrubým porušením“ dohody o příměří v Pásmu Gazy, sdělila diplomacie Spojených států.
00:58Aktualizovánopřed 49 mminutami

Hamás předal rakve s těly zřejmě dalších dvou izraelských rukojmí

Palestinské teroristické hnutí Hamás v sobotu pozdě večer v Pásmu Gazy předalo pracovníkům Červeného kříže dvě rakve, v nichž jsou podle Hamásu těla dalších dvou izraelských rukojmí. Oznámila to izraelská armáda, která pozůstatky od Červeného kříže převzala a po krátkém smutečním obřadu je zašle k identifikaci. Hamás totožnost mrtvých neuvedl a tvrdí, že se těla podařilo nalézt až v sobotu.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Americká armáda zničila v Karibiku ponorku pašeráků drog, uvedl Trump

Americká armáda zničila ponorku, která převážela do Spojených států fentanyl a další drogy, uvedl americký prezident Donald Trump. Dva lidé podle něj zemřeli a dva přeživší budou vydáni do Ekvádoru a Kolumbie. Americké vojenské akce proti plavidlům v této oblasti si vyžádaly už nejméně 29 mrtvých, uvedla agentura AP.
před 4 hhodinami

Německou obranu před drony rozebrala Zóna ČT24

Největším dodavatelem vojenské pomoci Ukrajině na celém světě je nyní Německo. I to může být důvodem, proč se podobně jako další evropské státy stává dějištěm stále více dronových incidentů. Politici proto hledají rychlá řešení, jak zemi zajistit lepší ochranu a účinněji reagovat. V cestě jim ovšem stojí směsice zákazů a předpisů, včetně omezení z dob po druhé světové válce. Vláda, která nemá v parlamentu ústavní většinu, chce některá pravidla změnit za použití právní kličky.
před 4 hhodinami

Žádní králové. V USA se konají protesty proti Trumpově vládě

Davy lidí ve Spojených státech protestují proti prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho vládě. Demonstrace nazvané No Kings (Žádní králové) se konají na více než dvou tisícovkách míst po celých Spojených státech, především pak ve velkých amerických městech jako třeba New York, Washington či Chicago. Shromáždění proti Trumpovi a jeho politice byly uspořádány i v Londýně nebo Berlíně.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Princ Andrew se vzdal královských titulů

Britský princ Andrew se vzdal všech svých královských titulů, včetně vévody z Yorku, a s nimi spojených poct. Mladší bratr krále Karla III. tak učinil po letech kritiky za svůj blízký vztah s americkým sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. V posledních dnech případ znovu získal na publicitě poté, co média zveřejnila první ukázky z posmrtných pamětí jedné z Epsteinových obětí Virginie Giuffreové. Princ Andrew všechna obvinění proti své osobě popírá.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Pracuje se na obnově přívodu energie do Záporožské jaderné elektrárny

Po čtyřtýdenním výpadku začaly práce na opravě vnějšího elektrického vedení ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny, kterou okupují ruské síly. O opravě informoval na síti X šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi. Vedení dříve poškodily ruské údery.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
