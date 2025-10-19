Existuje věrohodná hrozba, že Hamás zaútočí na civilisty, uvedla diplomacie USA

Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že má věrohodné informace o hrozícím útoku palestinského teroristického hnutí Hamás proti palestinským civilistům, informovaly v noci na neděli tiskové agentury. Útok by byl „přímým a hrubým porušením“ dohody o příměří v Pásmu Gazy, sdělila diplomacie Spojených států.
Křehké příměří v Gaze, uzavřené po dvou letech bojů, trvá od 10. října jako součást dvacetibodového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, jehož cílem je zcela ukončit válku. Hamás v těchto dnech předává Izraeli těla rukojmí unesených při teroristickém útoku 7. října 2023, který vyvolal izraelskou odvetu. Na předání těl by měla navázat druhá fáze plánu počítající s odzbrojením Hamásu. Pode Washingtonu by však jakýkoli útok ze strany hnutí podmínky dohody výrazně porušil.
„Pokud Hamás tento útok provede, budou přijata opatření k ochraně lidí v Gaze a zajištění funkčnosti příměří,“ uvedl úřad bez dalších podrobností o možném útoku.
Trump již dříve řekl, že pokud by Hamás pokračoval v zabíjení civilistů, bude jeho odzbrojení dosaženo silou.