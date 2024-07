EU zvažuje bojkot maďarského summitu ministrů zahraničí, píše Politico

ČTK

, hop

před 32 m minutami | Zdroj: Politico , Euractiv , ČTK

Maďarský premiér Viktor Orbán (5. července 2024)

Unijní diplomacie zvažuje, že bude bojkotovat summit ministrů zahraničí členských zemí, který organizuje maďarské předsednictví. Píše to web Politico s odkazem na tři diplomatické zdroje. Šlo by o bezprecedentní reakci na nedávné cesty maďarského premiéra Viktora Orbána do Ruska či Číny, které politik podnikl bez mandátu EU a kterými podle právníků porušil unijní smlouvy. Budapešť také dlouhodobě komplikuje unijní pomoc Ruskem napadené Ukrajině.

Některé unijní země – například Švédsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko či Polsko – už k částečnému bojkotu maďarského předsednictví přikročily tím, že na neformální ministerská jednání do Budapešti hodlají místo šéfů resortů vysílat jen níže postavené úředníky, napsal web Euractiv. Na první zasedání maďarského předsednictví, které se konalo v Budapešti začátkem měsíce a na kterém se diskutovalo o průmyslové politice, se dostavilo pouze sedm ministrů členských zemí a žádný eurokomisař, připomnělo Politico. Teď s odkazem na tři diplomaty portál tvrdí, že by unijní diplomacie mohla bojkotovat i summit ministrů zahraničí členských zemí, který by se měl konat v Budapešti koncem srpna. A to tím způsobem, že by vysoký představitel EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Josep Borrell vyhlásil na stejný termín „formální“ jednání ministrů zahraničí. „Pokud bude ve stejný den formální rada pro zahraniční věci organizovaná vysokým představitelem (Borrellem), ministři nebudou moci jet do Budapešti,“ řekl jeden z diplomatů. Další dodal, že bojkotem schůzky v Budapešti chtěli ostatní ministři zahraničí „vyslat jasný signál, že Maďarsko nemluví za EU“.