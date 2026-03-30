Energetická krize kvůli Íránu dopadá na Asii


před 19 mminutami
Nahrávám video
Události: Energetická krize v Asii
Válka v Íránu dostává asijské státy do první linie energetické krize. Až devadesát procent ropy z Perského zálivu míří právě do Asie, přičemž největším odběratelem je Čína, která přijímá skoro čtyřicet procent. I tam rostou maloobchodní ceny, přestože země si v posledních letech vytvářela rozsáhlé strategické rezervy.

V Pekingu se u benzinové pumpy tvoří fronta. Řidiči tankují, než se po půlnoci zvednou ceny. Od začátku konfliktu v Íránu palivo v Číně zdražilo o dvacet procent.

„Tentokrát to šlo nahoru docela výrazně, o víc než jüan,“ říká obchodník s ojetými vozy Čan Ťing. Jeden jüan je v přepočtu přes tři koruny, nyní benzin podle Ťinga vychází na devět jüanů, tedy 28 korun.

Luděk Niedermayer

„Dopad je obrovský. Jezdím pro (platformu) Didi a v podstatě skoro neberu jízdy, protože se na tom nedá vydělat,“ tvrdí zase řidič Wang Chung.

Přestože Čína investuje do elektromobility, víc než 300 milionů lidí stále jezdí auty na benzin nebo naftu. Země Perského zálivu jsou hlavním zdrojem ropy. Úřady nařídily rafineriím zastavit export paliv a růst domácích cen začaly regulovat.

Národní komise pro rozvoj a reformy oznámila, že přijala dočasná regulační opatření, aby se „zmírnil dopad neobvyklého růstu světových cen ropy, ulevilo se odběratelům a zajistil se stabilní chod ekonomiky i veřejného blahobytu“.

Hormuzský průliv Čína neřeší

Do Číny dál proudí íránská ropa na tankerech takzvané stínové flotily, které obcházejí sankce. Peking na výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa k ochraně Hormuzského průlivu nereaguje. Podle bývalého vysokého vojenského představitele Čou Poa, dnes analytika komunistické strany, se Čína do řešení zapojit nemůže.

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí na návštěvě Číny v roce 1989

„USA rozpoutaly válku a teď žádají jiné země, aby pomohly uklidit nepořádek, který vytvořily. Jak s tím mohou ostatní země souhlasit?“ ptá se Po.

Další země v Asii přijímají úsporná opatření. V Japonsku byly zavedeny kvůli rekordním cenám benzinu dotace a veřejné instituce v Jižní Koreji omezily používání aut.

Na Filipínách pracují státní zaměstnanci jen čtyři dny v týdnu a Srí Lanka každou středu zavírá úřady. Thajsko a Vietnam vyzvaly občany k práci z domova, aby šetřili palivo. Thajští úředníci navíc dostali pokyn nosit košile s krátkým rukávem a místo výtahů používat schody.

Indický tanker přes Hormuzský průliv připlouvá do přístavu Mundra

Výběr redakce

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
před 10 hhodinami
před 10 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
před 16 hhodinami
28. 3. 2026Aktualizovánovčera v 05:48
28. 3. 2026Aktualizováno28. 3. 2026

Aktuálně z rubriky Svět

před 19 mminutami

Na řeckém ostrově Kalymnos zahynul šedesátiletý český horolezec

Na řeckém ostrově Kalymnos zahynul šedesátiletý český horolezec. Portál Kairn.com, který o tom v noci na pondělí informoval, napsal, že neštěstí se stalo v pátek 27. března. Uvedl také, že pád nebyl Čechova chyba, ale že se zlomily šrouby pevného jisticího bodu na skále.
před 2 hhodinami

Pákistán oznámil, že bude brzy hostit rozhovory mezi USA a Íránem

Pákistán bude brzy hostit jednání mezi Spojenými státy a Íránem. V neděli to oznámil pákistánský ministr zahraničí Išak Dar, napsala v noci na pondělí agentura AP. Ta poznamenala, že Teherán s Washingtonem to zatím nekomentovaly a že není jasné, zda rozhovory budou přímé, nebo nepřímé. Válka v blízkovýchodním regionu začala na konci února, kdy Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán.
01:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami

USA by se mohly zmocnit íránského ostrova Charg, řekl Trump

Spojené státy by se mohly zmocnit íránského ostrova Charg. V rozhovoru s listem Financial Times zveřejněným v noci na pondělí to prohlásil americký prezident Donald Trump. Ostrov, který leží asi 25 kilometrů od íránské pevniny, slouží jako exportní terminál pro devadesát procent vývozu ropy z islámské republiky.
02:48Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Netanjahu nařídil rozšířit „ochrannou zónu“ na jihu Libanonu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil rozšířit bezpečnostní ochrannou zónu na jihu Libanonu, informují v neděli tiskové agentury. Izrael zahájil invazi do sousední země v polovině tohoto měsíce. Předcházely tomu útoky libanonského hnutí Hizballáh, které na Izrael začalo útočit na znamení solidarity s Íránem. Izraelské útoky na Libanon si od 2. března vyžádaly přes dvanáct set obětí, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotnictví.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Teherán po nových útocích postihly výpadky proudu

Íránskou metropoli Teherán, její přilehlé okolí a provincii Alborz v neděli postihly výpadky elektřiny, které nastaly po úderech na íránskou energetickou infrastrukturu. Uvedlo to íránské ministerstvo energetiky. Izraelská armáda vzápětí oznámila další vlnu útoků na metropoli. Stanice BBC s odkazem na íránskou agenturu Fars informovala, že dodávky elektřiny byly již ve většině Teheránu obnoveny.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel, píše místní server

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel, zřejmě se stal obětí vraždy. Jeho krajan je na útěku a pátrá po něm policie, informoval v neděli místní server ABC. Čin se stal v departementu Itapúa na jihu země, policie okolnosti a motiv činu stále vyšetřuje.
před 7 hhodinami

Lupiči z muzea v Itálii ukradli tři obrazy za miliony eur

Čtyři maskovaní lupiči před týdnem vnikli do vily Nadace Magnaniho a Roccové v italském městě Traversetolo nedaleko Parmy a ukradli tam tři obrazy za miliony eur, řekl agentuře AFP policejní mluvčí. Podle italského tisku lupiči odnesli obraz Ryby od Augusta Renoira z doby krátce před jeho smrtí v roce 1919. Mezi uloupenými obrazy je Zátiší s třešněmi od Paula Cézanna z let 1885 až 1887 a Odalisku na terase od Henriho Matisse z roku 1922.
před 9 hhodinami
Načítání...