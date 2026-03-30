Energetická krize kvůli Íránu dopadá na Asii

Válka v Íránu dostává asijské státy do první linie energetické krize. Až devadesát procent ropy z Perského zálivu míří právě do Asie, přičemž největším odběratelem je Čína, která přijímá skoro čtyřicet procent. I tam rostou maloobchodní ceny, přestože země si v posledních letech vytvářela rozsáhlé strategické rezervy.
V Pekingu se u benzinové pumpy tvoří fronta. Řidiči tankují, než se po půlnoci zvednou ceny. Od začátku konfliktu v Íránu palivo v Číně zdražilo o dvacet procent.
„Tentokrát to šlo nahoru docela výrazně, o víc než jüan,“ říká obchodník s ojetými vozy Čan Ťing. Jeden jüan je v přepočtu přes tři koruny, nyní benzin podle Ťinga vychází na devět jüanů, tedy 28 korun.
„Dopad je obrovský. Jezdím pro (platformu) Didi a v podstatě skoro neberu jízdy, protože se na tom nedá vydělat,“ tvrdí zase řidič Wang Chung.
Přestože Čína investuje do elektromobility, víc než 300 milionů lidí stále jezdí auty na benzin nebo naftu. Země Perského zálivu jsou hlavním zdrojem ropy. Úřady nařídily rafineriím zastavit export paliv a růst domácích cen začaly regulovat.
Národní komise pro rozvoj a reformy oznámila, že přijala dočasná regulační opatření, aby se „zmírnil dopad neobvyklého růstu světových cen ropy, ulevilo se odběratelům a zajistil se stabilní chod ekonomiky i veřejného blahobytu“.
Hormuzský průliv Čína neřeší
Do Číny dál proudí íránská ropa na tankerech takzvané stínové flotily, které obcházejí sankce. Peking na výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa k ochraně Hormuzského průlivu nereaguje. Podle bývalého vysokého vojenského představitele Čou Poa, dnes analytika komunistické strany, se Čína do řešení zapojit nemůže.
„USA rozpoutaly válku a teď žádají jiné země, aby pomohly uklidit nepořádek, který vytvořily. Jak s tím mohou ostatní země souhlasit?“ ptá se Po.
Další země v Asii přijímají úsporná opatření. V Japonsku byly zavedeny kvůli rekordním cenám benzinu dotace a veřejné instituce v Jižní Koreji omezily používání aut.
Na Filipínách pracují státní zaměstnanci jen čtyři dny v týdnu a Srí Lanka každou středu zavírá úřady. Thajsko a Vietnam vyzvaly občany k práci z domova, aby šetřili palivo. Thajští úředníci navíc dostali pokyn nosit košile s krátkým rukávem a místo výtahů používat schody.