Ruský dron narazil do skladu ropy v Lotyšsku, píše Reuters

Dva drony vletěly do Lotyšska z Ruska a zřítily se. Na místě havárie jsou jednotky ozbrojených sil. Jeden z dronů narazil do skladu ropy v lotyšském městě Rēzekne nedaleko ruských hranic. V objektu nehoří, ale úřady vyzvaly obyvatele, aby nevycházeli, informovala dle Reuters lotyšská veřejnoprávní stanice LSM s odvoláním na policii a hasiče.
Lotyšské úřady vydaly ve čtvrtek v 4:09 místního času varování před drony pro obyvatele podél ruské hranice a požádaly je, aby zůstali doma. Ve čtvrtek budou v Rēzekne uzavřeny všechny školy, uvedla městská samospráva.
Informací je zatím velmi málo. Nejspíš se nejedná o útok, který by způsobil velké škody. Může se jednat o zbloudilé drony, uvedl ve vysílání ČT analytik David Mareček.
Koncem března zasáhlo Lotyšsko a jeho sousedy z NATO, Estonsko a Litvu, několik zbloudilých ukrajinských dronů, z nichž jeden narazil do komína místní elektrárny, zatímco další nouzově přistál na zamrzlém jezeře a explodoval. Předpokládá se, že ukrajinské drony byly vypuštěny s cílem zasáhnout vojenské cíle v Rusku.