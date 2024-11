Do vyšetřování útoků na izraelské fanoušky v Nizozemsku se zapojil zvláštní tým

Svědci i napadení kritizují policii

Izraelci se v ulicích dopustili výtržností, když mimo jiné strhli palestinskou vlajku. „Ať vyhraje izraelská armáda! Zameteme s Araby!“ křičeli příznivci izraelského klubu.

Později na fanoušky zaútočil dav tvořený převážně místní muslimskou menšinou. Následoval hon a fyzické útoky koordinované za pomoci mobilních telefonů. Nejméně pět lidí museli ošetřit v nemocnici. „Jakmile slyšeli někoho mluvit hebrejsky, bez váhání na něj zaútočili,“ popsal fanoušek Maccabi Tel Aviv Syn Nadav.

Svědci i napadení kritizují amsterdamskou policii, že dlouhé desítky minut nedokázala zasáhnout. Vláda lynčování důrazně odsoudila a opakuje, že se zaměří na to, aby všichni pachatelé skončili před soudem. „Neexistuje naprosto nic, co by mohlo ospravedlnit záměrné vyhledávání a štvaní Židů. Neexistuje nic, co by ospravedlňovalo antisemitismus,“ prohlásil nizozemský premiér Dick Schoof.

Zvláštní vyšetřovací tým prochází videozáznamy a vyslýchá svědky. Ve vazbě přitom zůstávají pouze čtyři ze třiašedesáti zadržených. Ostatní zatím vyvázli s pokutou za narušování veřejného pořádku. K uklidnění situace měl přispět týdenní zákaz shromažďování. Stoupenci Palestinců se přesto vydali do ulic.