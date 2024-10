Čína je nucena zvýšit věk odchodu do důchodu

Počet obyvatel druhé nejlidnatější země světa klesá v průměru o tři miliony ročně. Loni žilo v Číně skoro 300 milionů lidí starších šedesáti let, což je zhruba 21 procent populace.

V současnosti muži jdou do důchodu v šedesáti letech, ženy pak po padesátce. Pravidla však pocházejí z dob, kdy byla kratší průměrná délka života. „Průměrná délka života se zvýšila ze čtyřiceti let v počátcích Čínské lidové republiky na současných 78,6 let. Zároveň se prodloužila doba vzdělávání z 8 na 14 let, takže lidé vstupují do pracovního procesu později,“ uvedla čínská ministryně pro lidské zdroje a sociální zabezpečení Wang Siao-pching.

Od příštího roku se bude důchodový věk postupně zvyšovat, až v roce 2040 dosáhne 63 let u mužů a 58 let u žen, u dělnic pak 55 let.