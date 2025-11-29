Budapešti docházejí peníze. Primátor viní vládu z neplacení dluhu městu


V Budapešti vrcholí spor o městský rozpočet. Vedení tvrdí, že docházejí peníze a hrozí kolaps dopravy či veřejných služeb. Primátor Gergely Karácsony tvrdí, že na vině je vláda, která údajně nevrací dlužné částky. Kabinet to odmítá a obviňuje magistrát. Ve čtvrtek ale slíbil pomoc, pokud bude potřeba.

Budapešť je město s více než 1,5 milionu obyvatel, ekonomický magnet země a zdroj více než třetiny HDP celého Maďarska. Přesto stojí Budapešť před vážným problémem. Primátor se v dopise obrátil na vládu. „Realita je taková, že pokud vláda nesplatí své dluhy, které náleží hlavnímu městu, zaměstnanci Budapešti od ledna nedostanou platy, město se zablokuje, veřejné služby zaniknou,“ varoval Karácsony.

Město žádá hlavně proplacení nových trolejbusů – v přepočtu za více než půl miliardy korun. Jenže to má být jen odvrácení nejhoršího. Starosta volá po širší reformě financování. Podle něj Budapešť dlouhodobě státu odvádí více, než dostává.

Vedení Budapešti a národní vláda jsou v podobném sporu už několik let. Během nich část daní nebo dotací, které město dostávalo, kabinet přesměroval do státního rozpočtu. Podle magistrátu jde o jakýsi trest za výhru opozice v komunálních volbách. Vláda to odmítá.

Orbán viní magistrát ze špatného řízení města

Premiér Viktor Orbán vidí chybu na straně magistrátu. Vyčítá mu špatné řízení města a mluví o dostatečné podpoře ze strany státu. „Jakékoliv město či region v této zemi by byly spokojeny s desetinou peněz, které má metropole každý rok na rozvoj,“ tvrdí Orbán. Navzdory kritice vláda vzkazuje, že město nechce nechat padnout. V případě krize přislíbila pomoc.

„Vláda je přesvědčena, že Budapešť nemůže nést následky levicového vedení města. Proto jsme odhodláni udržet finance,“ sdělil vedoucí úřadu maďarského premiéra Gergely Gulyas.

„Ocitáme se v klidu před bouří, ale pokud si nebudeme naslouchat a jednat v zájmu města, pak může velká bouře dorazit,“ míní primátor Budapešti. Metropoli hrozí schodek, který v přepočtu dosahuje 2,5 miliardy korun. Budapešť by přišla o úvěr a skoro 30 tisíc městských zaměstnanců o své výplaty.

