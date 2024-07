Britská kampaň finišuje, Sunakovi se snaží pomoci Johnson

„Lidé mohou vidět, že už jsme otočili vývoj,“ prohlásil podle agentury AP premiér Sunak, který odmítl tvrzení, že jsou volby již rozhodnuté. V posledních dvou dnech kampaně se vypravil mezi farmáře, do distribučního skladu potravin či do supermarketu mezi nakupující.

„Nedá se říct, že by strany mohly nyní nějak zásadně změnit předvolební průzkumy. To znamená – to, co nestihly do dnešního dne, už pravděpodobně nedoženou,“ přiblížil ve středu z Londýna tamní zpravodaj ČT Lukáš Dolanský.

Někteří přední konzervativní politici již veřejně přiznávají, že jejich stranu čeká těžká porážka. „Je potřeba si přečíst vzkaz napsaný na zdi: je po všem a musíme se připravit na opoziční realitu a frustraci,“ napsala v deníku The Daily Telegraph někdejší ministryně vnitra Suella Bravermanová, podle níž mohou konzervativci doufat ve výsledek, který jim umožní být silnou opozicí. Ministr práce Mel Stride řekl stanici Times Radio, že se obává drtivého vítězství labouristů, které přinese „velmi slabou a nevýznamnou opozici“.

Lídr labouristů Starmer k těmto prohlášením konzervativců poznamenal, že v nich vidí taktiku, se kterou se vláda snaží ve voličích vzbudit strach z drtivého vítězství jeho strany, a dostat je tak k urnám.

Návrat Johnsona

Do kampaně se vložil i jeden z jeho předchůdců v premiérském křesle Johnson, který jasně vyhrál minulé volby, byl však předloni nucen rezignovat kvůli množícím se skandálům. Johnson, který má mezi konzervativci stále řadu příznivců, nabádal voliče, aby podpořili pravici a zabránili „zničení“ úspěchů, které jeho strana u moci pro Británii dosáhla.

Johnson prohlásil, že jej o pomoc v kampani požádal Sunak, který podle něj prosazuje výrazně odlišnou politiku od té jeho. Současný premiér vystoupil na stejné pódium krátce po Johnsonově odchodu, společně se neobjevili, což média interpretují jako známku přetrvávajících neshod.