Austrálie bude častěji čelit extrémním klimatickým jevům, které vážně zatíží zdravotnické a záchranné složky, kritickou infrastrukturu i ekonomiku, uvedla v pondělí vládní zpráva o národním hodnocení klimatických rizik. Žádná australská komunita podle ní nebude imunní vůči „kaskádovitým, shlukujícím se a souběžným“ rizikům zhoršujícího se klimatu.
Austrálie bude častěji čelit extrémním klimatickým jevům, uvádí zpráva
Dlouho očekávané národní posouzení klimatických rizik poskytuje podrobný obraz závažného sociálního a ekonomického dopadu klimatické krize na Austrálii, píše The Guardian. Australská klimatická služba a oddělení pro změnu klimatu modelovalo dopad klimatických rizik, jako jsou vlny veder, sucho a záplavy, na různé části společnosti, ekonomiky a životního prostředí v rámci tří scénářů globálního oteplování – nad jeden a půl stupně Celsia, nad dva stupně a nad tři stupně.
Zpráva uvádí, že oteplování na australském kontinentu již dosáhlo jednoho a půl stupně Celsia. S dalším oteplováním se podle ní rizika pro veřejné zdraví stanou výraznějšími s „významným potenciálem ztrát na životech a zátěže pro zdravotnické systémy“. Podle scénáře oteplování o tři stupně se počet úmrtí souvisejících s horkem v Sydney zvýší o 444 procent a v Darwinu o 423 procent.
Výzkumníci také modelovali ekonomický dopad a odhadli, že přímé náklady na povodně, požáry buše, bouře a cyklony ve státech a teritoriích by mohly v roce 2050 dosáhnout čtyřiceti miliard dolarů (830 miliard korun) ročně – a to i při scénáři oteplení o jeden a půl stupně.
Do roku 2050 bude ohroženo 1,5 milionu obyvatel pobřeží, varuje zpráva
Zpráva rovněž odhaluje zvýšené riziko stoupající hladiny moří pro hustě zalidněné pobřežní komunity Austrálie v podobě záplav a eroze. Zjistila, že do roku 2050 bude ohroženo jeden a půl milionu obyvatel pobřeží a do roku 2090 se toto číslo zvýší na více než tři miliony.
„Australané již dnes žijí s důsledky klimatických změn, ale je jasné, že každý stupeň oteplování, kterému nyní zabráníme, pomůže budoucím generacím vyhnout se nejhorším dopadům v nadcházejících letech,“ řekl australský ministr pro změnu klimatu a energetiku Chris Bowen.
Bowen rovněž zveřejnil národní adaptační plán, který podle něj bude vodítkem pro reakci Austrálie na zjištění zprávy. Dodal, že by měl stanovit rámec pro lepší koordinaci opatření federální, státní a místní samosprávy, informovala agentura Reuters. Australský ministr také uvedl, že vláda brzy oznámí další krok ve svých plánech na snížení emisí uhlíku a stanoví si „ambiciózní a dosažitelný cíl do roku 2035“.
Labouristická vláda premiéra Anthonyho Albanese, která se k moci dostala ve volbách v roce 2022 a znovu letos v květnu, vydala na programy, které mají zemi pomoct se přizpůsobit klimatickým změnám, 3,6 miliardy australských dolarů (49,6 miliard korun) a zavázala se k nulovým emisím do roku 2050.