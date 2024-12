AfD nominovala na kancléřku spolupředsedkyni Weidelovou

Pětačtyřicetiletá Weidelová vstoupila do AfD už v roce 2013, tedy krátce po jejím založení. Spolupředsedkyní je od roku 2022. Už v letech 2017 a 2021 vedla stranu do parlamentních voleb, tehdy ovšem v tandemu. Tentokrát se AfD rozhodla pro jediného volebního lídra a poprvé od založení si zvolila kandidáta na kancléře. Formálně potvrdí volbu lednový sjezd.

Podle pátečního průzkumu veřejného mínění pro stanici ARD by nyní volby do Spolkového sněmu vyhrála CDU/CSU s dvaatřiceti procenty hlasů. Na druhém místě by skončila AfD s osmnácti procenty a až na třetím SPD, která je nyní nejsilnější vládní stranou. Měla by šestnáct procent. Zelení, druhá strana vládní koalice, by dostali čtrnáct procent.

Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do parlamentu by překročila ještě nová levicově populistická strana Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), naopak pod ní by se ziskem čtyř procent zůstala donedávna vládní Svobodná demokratická strana (FDP). Do sněmu by se poprvé od roku 1990 nemusela dostat ani postkomunistická Levice.