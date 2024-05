Vedení Říšských občanů stanulo před soudem. Jsou obžalovaní z přípravy převratu v Německu

Vojenské křídlo skupiny

Již na konci dubna začal ve Stuttgartu soud s dalšími devíti lidmi, označovanými jako vojenské křídlo spiknutí. Právě ozbrojená část skupiny by zajistila s pomocí násilí moc politickému vedení, které by se opíralo o zhruba tři stovky vojensky organizovaných regionálních svazů. V červnu pak soud v Mnichově otevře ještě třetí větev procesu, která se bude soustředit na řadové členy.

Vzhledem k rozdělení procesu se očekává, že soudci z jednotlivých větví budou jako svědci vypovídat v ostatních částech. Německá média proto již nyní píší o „cirkusu na kolečkách“. Několik právních zástupců obžalovaných mezitím vyzvalo ke sjednocení celého procesu, neboť rozdělení považují za nevýhodné pro své klienty.

Pozornost poutá také vysoký věk některých obžalovaných. Například Reussovi je 72 let a bývalému důstojníkovi a výsadkáři Rüdigeru von Pescatoremu, který měl na starosti vojenské křídlo, je 70 let. Krátce po policejních raziích spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová zpochybnila závažnost celé kauzy, když skupinu označila za důchodce a jejich plány za puč se seniorskými chodítky.

Média v komentářích se proti takovému zjednodušování případů ohradila. „Konspirační teorie mohou znít šíleně. Ty, co v ně uvěří, to ale žene stále hlouběji, takže je to může dohnat až do extrémů,“ napsal zpravodajský portál t-online.de. Také zpravodajská relace Tagesschau veřejnoprávní stanice ARD varovala, že skupina by sice demokratické zřízení v Německu neohrozila, ale byla rozhodně nebezpečná, neboť k dosažení cílů chtěla zabíjet.

Začátek úterního soudu sledovaly podobně jako ve Stuttgartu všechny hlavní německé zpravodajské stanice, přítomny byly i zahraniční štáby. Ze záběrů, než soudce nechal vyklidit jednací síň, bylo patrné, že každý z obžalovaných má dva i více právních zástupců.