Від початку російського вторгнення до 8 січня цього року в Україні загинули 79 журналістів і медіа - про це повідомляє сайт НСЖУ з посиланням на Міжнародну федерацію журналістів. За даними профспілки, шістнадцять журналістів загинули безпосередньо на роботі. Інші є жертвами серед цивільного населення або загинули на військовій службі. Детальніше про роботу в умовах війни розповів журналіст Миколаївської філії Суспільного. Назарій Рубаньяк поспілкувався із співробітницею Чеського телебачення Юлією Нетідовою.
Журналістика в умовах війни
Журналістика в умовах війни (zdroj: ČT24)
Žurnalistika v podmínkách války
Na Ukrajině zemřelo od začátku ruské invaze do letošního 8. ledna 79 žurnalistů a zaměstnanců médií – uvádí to i s odvoláním na Mezinárodní novinářskou federaci web Národního svazu novinářů Ukrajiny. Šestnáct žurnalistů zemřelo podle svazu přímo při práci. Další jsou civilními oběťmi, nebo přišli o život ve vojenské službě. Víc o práci v podmínkách války novinář Mykolajivské pobočky ukrajinské veřejnoprávní stanice Suspilne. Nazarij Rubanjak hovořil s redaktorkou České televize Julií Netidovovou.