Журналістика в умовах війни

Від початку російського вторгнення до 8 січня цього року в Україні загинули 79 журналістів і медіа - про це повідомляє сайт НСЖУ з посиланням на Міжнародну федерацію журналістів. За даними профспілки, шістнадцять журналістів загинули безпосередньо на роботі. Інші є жертвами серед цивільного населення або загинули на військовій службі. Детальніше про роботу в умовах війни розповів журналіст Миколаївської філії Суспільного. Назарій Рубаньяк поспілкувався із співробітницею Чеського телебачення Юлією Нетідовою.