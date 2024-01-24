ЄС веде переговори про 13-й пакет санкцій проти Росії

Julia Netidovová
před 4 h hodinami|Zdroj: ČT24
ЄС веде переговори про 13-й пакет санкцій проти Росії (zdroj: ČT24)

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавский у понеділок у Брюсселі перед своїми колегами з ЄС просував чеську пропозицію обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні. Чехія намагається внести обмеження в тринадцятий пакет санкцій проти Росії, який складає Євросоюз. Київський центр військово-правових досліджень вважає важливими ті кроки, які можуть запобігти обходу вже діючих санкцій. Про це редакторці Чеського телебачення Юлії Нетідовій заявив військовий аналітик Олександр Мусієнко.

EU jedná o 13. balíku sankcí proti Rusku

Český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v pondělí v Bruselu před svými unijními kolegy prosazoval český návrh omezit pohyb ruských diplomatů v schengenském prostoru. Česko se snaží omezení dostat do třináctého balíčku sankcí proti Rusku, který Evropská unie sestavuje. Kyjevské Centrum pro vojenská a právní studia považuje za podstatné ty kroky, které mohou zabránit obcházení sankcí již platných. Vojenský analytik Oleksandr Musijenko to řekl redaktorce České televize Julii Netidovové. 

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