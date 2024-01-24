ЄС веде переговори про 13-й пакет санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавский у понеділок у Брюсселі перед своїми колегами з ЄС просував чеську пропозицію обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні. Чехія намагається внести обмеження в тринадцятий пакет санкцій проти Росії, який складає Євросоюз. Київський центр військово-правових досліджень вважає важливими ті кроки, які можуть запобігти обходу вже діючих санкцій. Про це редакторці Чеського телебачення Юлії Нетідовій заявив військовий аналітик Олександр Мусієнко.