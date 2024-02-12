У цивільному житті Ольга була скрипалькою з досвідом диригентства, а на початку російського вторгнення пішла в армію і почала працювати гранатометницею. Після поранення, під час якого вона втратила око, двадцятичотирирічна військова вчиться працювати з безпілотниками. З Ольгою Рукавішніковою розмовляла журналістка Юлія Нетідова.
Скрипалька гранатометниця
Скрипалька гранатометниця (zdroj: ČT24)
Houslistka operátorkou granátometu
V civilním životě byla Olha Rukavišnikovová houslistkou se zkušenostmi dirigenta, na začátku ruské invaze vstoupila do armády a začala pracovat jako operátorka granátometu. Po zranění, při kterém přišla o oko, se čtyřiadvacetiletá vojákyně učí pracovat s drony. S Rukavišnikovovou hovořila redaktorka Julia Netidovová.