Скрипалька гранатометниця

У цивільному житті Ольга була скрипалькою з досвідом диригентства, а на початку російського вторгнення пішла в армію і почала працювати гранатометницею. Після поранення, під час якого вона втратила око, двадцятичотирирічна військова вчиться працювати з безпілотниками. З Ольгою Рукавішніковою розмовляла журналістка Юлія Нетідова.