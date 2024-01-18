За останні два дні сили української ППО заявили про збиття 41 з 53 атакуючих росіянами ударних безпілотника "Шахед". Одеса на півдні України, також повідомила про три авіаудари з середи. Там внаслідок атаки на житловий будинок постраждало троє людей. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер дав інтерв’ю редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.
Ситуація в Одеській області південному заході України
Ситуація в Одеській області південному заході України (zdroj: ČT24)
Situace v jihoukrajinské Oděské oblasti
Za poslední dva dny ukrajinská protivzdušná obrana oznámila sestřelení 41 z 53 Rusy vyslaných útočných dronů Šáhed. Tři letecké poplachy od středy hlásila také jihoukrajinská Oděsa. Zásah obytného domu si tam vyžádal tři zraněné. Vedoucí vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper poskytl rozhovor redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové.