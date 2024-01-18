Ситуація в Одеській області південному заході України

За останні два дні сили української ППО заявили про збиття 41 з 53 атакуючих росіянами ударних безпілотника "Шахед". Одеса на півдні України, також повідомила про три авіаудари з середи. Там внаслідок атаки на житловий будинок постраждало троє людей. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер дав інтерв’ю редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.