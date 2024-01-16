Міжнародна допомога Україні та мирний план Зеленського

Швейцарія оголосила про плани провести мирну конференцію на вищому рівні щодо України. Президент Швейцарії відповів на запит Президента України у понеділок. Вже в неділю в Давосі відбулася четверта глобальна дипломатична зустріч щодо реалізації мирного плану Володимира Зеленського. Після неї глава МЗС Швейцарії заявив про необхідність залучення Китаю до зусиль із припинення війни в Україні. Редактор Чеського телебачення Юлія Нетідова запитала аналітика Українського інституту майбутнього Івана Ступака про реакцію.