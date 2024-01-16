Швейцарія оголосила про плани провести мирну конференцію на вищому рівні щодо України. Президент Швейцарії відповів на запит Президента України у понеділок. Вже в неділю в Давосі відбулася четверта глобальна дипломатична зустріч щодо реалізації мирного плану Володимира Зеленського. Після неї глава МЗС Швейцарії заявив про необхідність залучення Китаю до зусиль із припинення війни в Україні. Редактор Чеського телебачення Юлія Нетідова запитала аналітика Українського інституту майбутнього Івана Ступака про реакцію.
Міжнародна допомога Україні та мирний план Зеленського
Міжнародна допомога Україні та мирний план Зеленського (zdroj: ČT24)
Mezinárodní pomoc Ukrajině a Zelenského mírový plán
Švýcarsko oznámilo plán uspořádat mírovou konferenci o Ukrajině na nejvyšší úrovni. Na žádost ukrajinského prezidenta reagovala v pondělí švýcarská prezidentka. Už v neděli se v Davosu konala čtvrtá globální diplomatická schůzka o naplňování mírového plánu Volodymyra Zelenského. Švýcarský ministr zahraničí po ní prohlásil, že do úsilí o ukončení rusko-ukrajinské války je potřeba zapojit Čínu. Redaktorka České televize Julia Netidovová se na reakce ptala analytika z Ukrajinského institutu budoucnosti Ivana Stupaka.