Дезінформація в українських соцмережах

Julia Netidovová
před 3 h hodinami|Zdroj: ČT24
Дезінформація в українських соцмережах (zdroj: ČT24)

За даними Українського центру протидії дезінформації, мета фейкових новин, які поширюються з Росії у соцмережах – розділити українське суспільство. За словами керівника центру, в Росії працює ціла кіностудія, яка займається виготовленням фейкових відео. За даними структури, такі відео мають довести затримання людей або їх побиття. Про це Андрій Шаповалов поспілкувався із співробітницею Чеського телебачення Юлією Нетідовою.

Dezinformace na ukrajinských sociálních sítích

Dezinformace šířené z Ruska po sociálních sítích mají podle ukrajinského Centra pro boj s dezinformacemi za cíl rozdělit ukrajinskou společnost. Podle vedoucího úřadu funguje v Rusku na výrobu falešných videozáznamů celé filmové studio. Záběry mají podle centra dokazovat zadržování osob nebo jejich bití. Andrij Šapovalov o tom hovořil s redaktorkou České televize Julií Netidovovou.

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SpeciályУкраїнські журналістки працюють на Чеському телебаченні