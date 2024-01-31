За даними Українського центру протидії дезінформації, мета фейкових новин, які поширюються з Росії у соцмережах – розділити українське суспільство. За словами керівника центру, в Росії працює ціла кіностудія, яка займається виготовленням фейкових відео. За даними структури, такі відео мають довести затримання людей або їх побиття. Про це Андрій Шаповалов поспілкувався із співробітницею Чеського телебачення Юлією Нетідовою.
Дезінформація в українських соцмережах
Дезінформація в українських соцмережах (zdroj: ČT24)
Dezinformace na ukrajinských sociálních sítích
Dezinformace šířené z Ruska po sociálních sítích mají podle ukrajinského Centra pro boj s dezinformacemi za cíl rozdělit ukrajinskou společnost. Podle vedoucího úřadu funguje v Rusku na výrobu falešných videozáznamů celé filmové studio. Záběry mají podle centra dokazovat zadržování osob nebo jejich bití. Andrij Šapovalov o tom hovořil s redaktorkou České televize Julií Netidovovou.