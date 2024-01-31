Дезінформація в українських соцмережах

За даними Українського центру протидії дезінформації, мета фейкових новин, які поширюються з Росії у соцмережах – розділити українське суспільство. За словами керівника центру, в Росії працює ціла кіностудія, яка займається виготовленням фейкових відео. За даними структури, такі відео мають довести затримання людей або їх побиття. Про це Андрій Шаповалов поспілкувався із співробітницею Чеського телебачення Юлією Нетідовою.