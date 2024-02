Znát pravdu o otcovství, která může dramaticky změnit život, není v zájmu tříletého dítěte. Ústavní soud zamítl stížnost muže požadujícího test DNA

Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnost muže, který chce zjistit, zda je otcem dítěte narozeného ženě provdané za jiného muže. Domáhal se testu DNA. Soudy mu nevyhověly, ÚS verdikt potvrdil. Provedení testu DNA by momentálně vystavilo tříletého chlapce nebezpečí ztráty stabilního rodinného zázemí. Manžel převzal plně otcovskou roli a k dítěti se chová stejně jako k ostatním sourozencům. Zamítnutí návrhu na provedení testu DNA rodině poskytuje čas na promyšlení situace a naplánování postupu v budoucnu, uvedl soudce zpravodaj Jaromír Jirsa.

„V nejlepším zájmu nezletilého dítěte není, aby se ve třech letech, kdy situaci nemůže rozumět, dozvědělo holou pravdu, která může dramaticky, ze dne na den změnit jeho život,“ řekl novinářům Jirsa. Aktéři sporu se vyhlášení nálezu osobně neúčastnili. Advokátka stěžovatele Monika Coufalová nález nekomentovala.

Soudní spor se týká dítěte narozeného v manželství, které trvá od roku 2017. Chlapec je prostřední ze tří sourozenců, narodil se v roce 2020. Jako možný biologický otec se přihlásil jiný muž, pisatel ústavní stížnosti.

Matka mu prý na jaře 2020 oznámila, že je těhotná a že dítě pravděpodobně počal on. Narodilo se však v manželství, a tak právním otcem dítěte je ženin manžel. Za těchto okolností se nelze domáhat určení otcovství. Možný biologický otec se tak domáhal alespoň určení příbuzenství.

Zdůraznil, že jeho cílem není rozbít rodinu. Plně prý respektuje to, že v roli otce vystupuje manžel matky, pouze chce mít možnost pravidelně se stýkat se svým biologickým potomkem a podílet se finančně na jeho výživě. Bydlí v zahraničí, kde se také se ženou seznámil. V Česku ji nikdy nenavštívil a dítě osobně neviděl. V ústavní stížnosti poukázal také na to, že chlapec o své identitě v budoucnu nejspíš pochybovat bude, a to kvůli odlišné barvě pleti oproti svým rodičům a sourozencům.