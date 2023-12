Ruční výroba ve sklárně v Květné po staletích skončí. Firma nezvládá ceny energií a zahraniční konkurenci

Téměř po 230 letech skončí ruční výroba skla v Květné na Uherskohradišťsku. Důvodem je podle ředitele firmy nárůst cen energií a pokles poptávky. Většina z téměř devadesáti zaměstnanců přijde o práci. Výroba by měla skončit k poslednímu lednu.

Za dva měsíce zřejmě vyhasne oheň v pecích sklárny Květná. „Vypadá to bohužel tak, že 31. lednu se vynesou pánve a sklárna skončí. Hlavním důvodem jsou astronomické ceny energií, meziročně stouply energie o čtrnáct milionů korun. Bohužel jsme čekali, že to bude lepší,“ přiblížil ředitel Marek Mikláš.

Krizi před dvaceti lety provázely protesty

Sklárna v Květné zaměstnává 87 lidí, z toho osmdesát procent tvoří místní. Většina jich přijde o práci. „Co se týče naší obce, je to největší zaměstnavatel. Lidé to nevnímají moc radostně, jsou tam zvyklí. Je to specifická práce,“ řekl starosta obce Strání Antonín Popelka (nestr.).

Historie sahá do roku 1794, patří mezi nejdéle fungující výrobny v tuzemsku. Za tu dobu si prošla i velkou krizí před dvaceti lety, kdy chtěli tehdejší majitelé sklárnu uzavřít. Demonstranty odmítající zavření musela uklidňovat policie.

Podnik koupila v roce 2002 společnost Moravské sklárny Květná, ve které měli hlavní podíl odboráři. Sklárny obnovily provoz po půl roce odstávky s 250 zaměstnanci, tedy polovinou, a hledaly investora. V lednu 2011 koupil sklárnu nynější majitel Lubor Cerva.

Podle Mikláše je možné, že výroba skla zůstane – už ale ne ruční. Automatickou linku by obsluhovalo jen několik zaměstnanců. Jasno bude na konci ledna.