Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek


6. 5. 2026Aktualizovánopřed 15 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) vyhlásil na základě dlouhotrvajícího sucha a kvůli většímu počtu požárů období nepříznivých klimatických podmínek a s tím související opatření. Ta jsou zatím vydána bez časového omezení. „Rozhodne příroda a potom srážky, které do kraje přijdou,“ doplnil hejtman.

Hejtman na mimořádném brífinku upozornil na velké sucho a vyprahlost lesů. „Naše louky začínají mít velké praskliny,“ zmínil rovněž. Varoval proto zejména před zakládáním ohňů v lesích či pořádáním ohňostrojů. Firmy, které pracují v lesích, mají zákaz spalovat klestí a rozdělávat ohně. „Důrazně žádáme, aby všechny přístupové silnice a komunikace byly přístupné technice napříč celým krajem,“ dodal Holiš. Požádal také, aby během různých akcí nebyly používány parní lokomotivy. Majitelé vodních nádrží by pak měli zkontrolovat stav vody.

Kontrolu nad zavedenými opatřeními a jejich dodržováním má Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Kraj se se žádostí o dohled obrátil také na Policii ČR a starosty jednotlivých obcí, kteří mají informovat občany.

„Prosím občany, aby byli maximálně opatrní a dodržovali vyhlášená preventivní opatření,“ uvedl Holiš. Zdůraznil také, že se navíc nepotvrdily srážky na nadcházející dny, které byly původně avizované.

Výstraha meteorologů

Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před nebezpečím požárů platí pro celý Zlínský kraj a východ Česka. Meteorologové rozšířili výstrahu po sérii lesních požárů v regionu, včetně rozsáhlého zásahu na Rusavě a dalšího požáru u Zubří.

Hasiči v úterý večer zlikvidovali požár lesa u Rusavy na Kroměřížsku. Hořelo tam od nedělního odpoledne. Zasahovalo postupně 65 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Šlo o zásah v těžko přístupném terénu, bylo nutné zajišťovat kyvadlovou dopravu vody na větší vzdálenost. S hašením zpočátku pomáhal také vrtulník. Příčina vzniku tohoto náročného zásahu i výše způsobené škody zůstávají předmětem vyšetřování.

Meteorologové už dříve vydali doporučení ke snížení rizika vzniku požárů. „Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou,“ informoval ČHMÚ.

