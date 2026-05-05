Hasiči dál hasí požár v Českém Švýcarsku, stále zasahují vrtulníky


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na úterý byla z jejich pohledu klidná, pomocí dronů a kamer vyhledávali skrytá ohniska. Nadále budou pomáhat vrtulníky. Počet hasičů se po pondělní lokalizaci, která znamená, že se požár dál nešíří, snížil o třetinu na 370, řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.

Les se rozhořel mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na ploše okolo sta hektarů, při největším požáru v národním parku v roce 2022 byla zasažená plocha desetkrát větší. Plochu se po lokalizaci současného požáru podařilo snížit na dvacet hektarů.

Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku
Vrtulníky hasičů zasahují v Českém Švýcarsku

V oblasti bylo 542 hasičů a osm vrtulníků, které provedly 446 shozů. Na místo dostaly přes milion litrů vody. V úterý bude podle mluvčí pomáhat ze vzduchu šest strojů, dva armádní, dva policejní a dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska s velkokapacitními bambivaky.

Díky moderním technologiím, jako jsou drony a statické kamery, se přes noc podle mluvčí dařilo objevovat skrytá ohniska požáru, která následně v náročném terénu hasiči likvidovali. Nadále platí, že ošetřen byl kvůli přehřátí jeden hasič.

Dosavadní kontroly požární bezpečnosti podniků jsou alarmující, řekl šéf hasičů
Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček

Na své základny se už v pondělí vrátily jednotky z Pardubického kraje a v úterý lokalitu opouštějí hasiči z Prahy a Plzeňska. V Českém Švýcarsku stále pomáhají profesionálové ze Středočeského, Libereckého a Karlovarského kraje. Na místě jsou také dobrovolné jednotky.

Nepřístupné jsou některé turistické trasy a cyklotrasy. Na území národního parku platí nejvyšší stupeň požárního rizika, což pro návštěvníky znamená, že se mohou pohybovat pouze po značených stezkách a nemohou tam pobývat v v noci.

Zvýšené riziko požárů se nově týká většiny území Česka a platí déle
Požár lesa v národním parku České Švýcarsko (2. května 2026)

Do Českého Švýcarska v úterý míří ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Chce jednat o rozsahu škod způsobených požárem.

V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující tisíc hektarů. S plameny bojovalo na šest tisíc hasičů s čtyřmi sty kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.

Vědci předložili časosběrný důkaz. Lesy v Českém Švýcarsku se obnovují mimořádným tempem
Obnova Českého Švýcarska po požárech

Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na úterý byla z jejich pohledu klidná, pomocí dronů a kamer vyhledávali skrytá ohniska. Nadále budou pomáhat vrtulníky. Počet hasičů se po pondělní lokalizaci, která znamená, že se požár dál nešíří, snížil o třetinu na 370, řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
VideoU Čapího hnízda selhala justice, míní Vondráček. Decroix oponuje právním státem

„Jde o individuální selhání justice v případě kauzy Čapí hnízdo. Trestní řád byl ohnut a zlomen,“ prohlásil místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) v Událostech, komentářích. Exministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) se vůči zpochybnění české justice ohradila. Zdůraznila, že stále žijeme v právním státě. Vondráček zmínil bitcoinovou kauzu, která je dle něj teprve na začátku kvůli „informačnímu balastu, auditům a časovým osám“. „V bitcoinové kauze selhaly kontrolní mechanismy. Ale hlavní problém je, že se směšuje rovina spravedlnosti s rovinou politickou. Ministerstvo spravedlnosti férově zpracovalo audity pro zodpovězení otázek veřejnosti a pro odhalení nefunkčních kontrolních mechanismů. Nicméně odpověď na všechny otázky musí přinést orgány činné v trestním řízení. Ministerstvo v tomto ohledu poskytlo maximální součinnost,“ namítla Decroix. Debatu moderovala Tereza Řezníčková.
před 16 mminutami

„Prostě mi došel kyslík.“ Plicní hypertenze může vést až k selhání srdce, varují lékaři

Dušnost, bolest na hrudi, únava, nízká fyzická výkonnost, v pokročilých stádiích promodralé rty nebo konečky prstů. Plicní hypertenze může vést až k selhání srdce. Na začátku se projevuje stejně jako řada běžnějších chorob, například jako astma. Lékaři proto varují, že jenom včasné odhalení příčiny potíží a správná léčba zabrání závažným zdravotním komplikacím. Na rizika upozorňují odborníci u příležitosti Světového dne plicní hypertenze, který každoročně připadá na 5. května.
před 1 hhodinou

VideoNěkteří řidiči zejména na sídlištích parkují v rozporu se zákonem

Až desetina řidičů podle expertů parkuje v rozporu se zákonem – hlavně na sídlištích. Přestože neporušují dopravní značku, aniž to tuší, vystavují se riziku pokuty až patnáct set korun. Nedodrží totiž minimální volný prostor pro průjezd, který pro každý jízdní směr činí tři metry. „Problém to je, dlouhodobý, chronický a bude ho potřeba řešit,“ uvedl dopravní expert Vize 0 Roman Budský. Vzhledem k tomu, že obyvatelé nemají obvykle moc možností zaparkovat jinak, policie není přehnaně horlivá. O problému ví i resort dopravy. „Ty průjezdní profily mají svůj smysl kvůli tomu, aby složky IZS nebo technické služby se dostaly tam, kam potřebují,“ uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka. Podle Budského by ale nejelegantnějším řešením byla výstavba parkovacích domů. Ty by podle zkušeností ze zahraničí ulicím ulevily nejvíce.
před 1 hhodinou

VideoReportéři ČT odhalovali majitele podvodné solární elektrárny v Krušných horách

V Moldavě v Krušných horách je fotovoltaická elektrárna, po které chce stát vymáhat údajnou škodu asi půl miliardy korun. Její zástupci totiž podváděli při žádosti o výhodnou licenci, když předstírali, že je hotová, ač nebyla. Elektrárnu ale již dlouho oficiálně vlastní kyperská firma. Reportéři ČT pátrali po tom, kdo je jejím skutečným majitelem, a podařilo se jim pořídit rozhovor s podnikatelem a bývalým politikem odsouzeným za korupci Alexandrem Novákem, který byl jedním z původních spoluvlastníků elektrárny. K němu a jeho obchodnímu partnerovi Danielu Ježkovi vede mnoho stop i dnes.
před 9 hhodinami

Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku

Požár v národním parku České Švýcarsko se už nešíří a v 18:25 hasiči vyhlásili lokalizaci, řekl jejich šéf Vladimír Vlček. Od úterý se počet zasahujících hasičů i nasazené techniky sníží. S hašením v pondělí pomáhalo ze vzduchu osm vrtulníků s bambi vaky pro shozy vody, na letiště v Chřibské totiž dorazily i dva vrtulníky ze Slovenska. Podle správy národního parku způsobil oheň škody na výsadbě i trasách pro turisty a požár pravděpodobně způsobil člověk.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Kriminalisté v souvislosti s bitcoinovou kauzou stíhají další tři lidi včetně Blažka

Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, uvedl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Seznam Zprávy, Deník N a iRozhlas informovaly, že by se mělo jednat o exministra Pavla Blažka (ODS), jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze, který zastupoval programátora Tomáše Jiřikovského, jenž bitcoiny státu věnoval. Blažek informaci následně potvrdil a pro Novinky.cz uvedl, že se cítí naprosto nevinný.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Dosavadní kontroly požární bezpečnosti podniků jsou alarmující, řekl šéf hasičů

Dosavadní výsledky kontrol požární bezpečnosti klubů, barů, diskoték a dalších nočních podniků v Česku jsou alarmující, řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Kromě mnoha dalších nedostatků považuje za nejvážnější, že v řadě kontrolovaných podniků chyběly nebo byly zablokované únikové východy. Kontroly hasiči zahájili po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana.
před 12 hhodinami
