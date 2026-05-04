Dosavadní kontroly požární bezpečnosti podniků jsou alarmující, řekl šéf hasičů

Dosavadní výsledky kontrol požární bezpečnosti klubů, barů, diskoték a dalších nočních podniků v Česku jsou alarmující, řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Kromě mnoha dalších nedostatků považuje za nejvážnější, že v řadě kontrolovaných podniků chyběly nebo byly zablokované únikové východy. Kontroly hasiči zahájili po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana.
V plánu mají hasiči 770 kontrol po celé zemi, zatím jich zahájili 410 a 133 ukončili. Vlček označil za alarmující, že kontroly dosud odhalily bezmála dvanáct set nedostatků, přičemž některé stavby ani nebyly schválené nebo jsou užívané v rozporu s původně schváleným stavebním povolením, případně chybí potřebná dokumentace. „Co je nejdůležitější, že mnohdy bylo zjištěno, že chybí nebo jsou zatarasené únikové východy,“ uvedl šéf hasičů.
Požár v Crans-Montaně si o silvestrovské noci vyžádal čtyři desítky obětí a 119 zraněných. Jeho příčinou byla podle místních úřadů zřejmě hořící svíčková fontána, od které se vzňala pěnová výplň stropu. Požár se rychle rozšířil a lidé se v panice snažili ze suterénního klubu uniknout po úzkém schodišti.
Vlček připomněl, že řadu pochybení odhalily i mimořádné kontroly, k nimž hasiči přistoupili po loňském požáru v restauraci v Mostě se sedmi oběťmi. Příčinou tohoto požáru byl pád plynového topidla, které nešťastnou náhodou převrhl jeden z hostů. Tehdejší kontroly restaurací, hospod, barů a vináren včetně předzahrádek měly prověřit legálnost staveb, plynové ohřívače či tlakové lahve. Ze 1738 kontrol byly u 677 zařízení zjištěny nedostatky. Nejčastěji to bylo nedodržování podmínek užívání stavby, nepředložení povinné dokumentace a neprovádění preventivních požárních prohlídek.
Za menší rozsah požáru oproti roku 2022 může podle Vlčka změna filosofie
V souvislosti s hořícím lesem v národním parku České Švýcarsko Vlček řekl, že hasiči v 18:25 vyhlásili lokalizaci požáru. „To znamená, že v tuto chvíli jsme si víceméně jisti, že požár se nešíří, šířit se nebude, a i v případě, kdy by se změnily povětrnostní podmínky, tak jsme schopni ho udržet ve stávajících mezích,“ dodal.
Původních 110 hektarů požářiště se hasičům podle něj podařilo zmenšit na současných dvacet hektarů. K boji s požárem bylo podle Vlčka nasazeno celkem 542 hasičů. To, že se oheň nerozšířil tak masivně jako v roce 2022, souvisí podle Vlčka se změnou „filosofie“ a s tím, že byl nasazen velký počet prostředků hned v prvopočátku.