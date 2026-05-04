Dosavadní kontroly požární bezpečnosti podniků jsou alarmující, řekl šéf hasičů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Interview ČT24: Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček
Zdroj: ČT24

Dosavadní výsledky kontrol požární bezpečnosti klubů, barů, diskoték a dalších nočních podniků v Česku jsou alarmující, řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Kromě mnoha dalších nedostatků považuje za nejvážnější, že v řadě kontrolovaných podniků chyběly nebo byly zablokované únikové východy. Kontroly hasiči zahájili po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana.

V plánu mají hasiči 770 kontrol po celé zemi, zatím jich zahájili 410 a 133 ukončili. Vlček označil za alarmující, že kontroly dosud odhalily bezmála dvanáct set nedostatků, přičemž některé stavby ani nebyly schválené nebo jsou užívané v rozporu s původně schváleným stavebním povolením, případně chybí potřebná dokumentace. „Co je nejdůležitější, že mnohdy bylo zjištěno, že chybí nebo jsou zatarasené únikové východy,“ uvedl šéf hasičů.

Počet obětí požáru baru ve Švýcarsku se zvýšil na 41, píše AFP
Okolí místa výbuchu ve švýcarském letovisku Crans-Montana, leden 2026

Požár v Crans-Montaně si o silvestrovské noci vyžádal čtyři desítky obětí a 119 zraněných. Jeho příčinou byla podle místních úřadů zřejmě hořící svíčková fontána, od které se vzňala pěnová výplň stropu. Požár se rychle rozšířil a lidé se v panice snažili ze suterénního klubu uniknout po úzkém schodišti.

Vlček připomněl, že řadu pochybení odhalily i mimořádné kontroly, k nimž hasiči přistoupili po loňském požáru v restauraci v Mostě se sedmi oběťmi. Příčinou tohoto požáru byl pád plynového topidla, které nešťastnou náhodou převrhl jeden z hostů. Tehdejší kontroly restaurací, hospod, barů a vináren včetně předzahrádek měly prověřit legálnost staveb, plynové ohřívače či tlakové lahve. Ze 1738 kontrol byly u 677 zařízení zjištěny nedostatky. Nejčastěji to bylo nedodržování podmínek užívání stavby, nepředložení povinné dokumentace a neprovádění preventivních požárních prohlídek.

Za menší rozsah požáru oproti roku 2022 může podle Vlčka změna filosofie

V souvislosti s hořícím lesem v národním parku České Švýcarsko Vlček řekl, že hasiči v 18:25 vyhlásili lokalizaci požáru. „To znamená, že v tuto chvíli jsme si víceméně jisti, že požár se nešíří, šířit se nebude, a i v případě, kdy by se změnily povětrnostní podmínky, tak jsme schopni ho udržet ve stávajících mezích,“ dodal.

Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku
Vrtulníky hasičů zasahují v Českém Švýcarsku

Původních 110 hektarů požářiště se hasičům podle něj podařilo zmenšit na současných dvacet hektarů. K boji s požárem bylo podle Vlčka nasazeno celkem 542 hasičů. To, že se oheň nerozšířil tak masivně jako v roce 2022, souvisí podle Vlčka se změnou „filosofie“ a s tím, že byl nasazen velký počet prostředků hned v prvopočátku.

Výběr redakce

V bitvě o volební okrsky otevřel Nejvyšší soud USA novou kapitolu

V bitvě o volební okrsky otevřel Nejvyšší soud USA novou kapitolu

11:00Aktualizovánopřed 12 mminutami
Arménie chce do Evropy, EU potřebuje partnery v regionu, řekli Macron a Costa

Arménie chce do Evropy, EU potřebuje partnery v regionu, řekli Macron a Costa

08:40Aktualizovánopřed 22 mminutami
Zaútočíme na lodě USA, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, varuje Írán

Zaútočíme na lodě USA, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, varuje Írán

včeraAktualizovánopřed 27 mminutami
Emirátská protivzdušná obrana zasahuje proti íránským střelám

Emirátská protivzdušná obrana zasahuje proti íránským střelám

19:54Aktualizovánopřed 40 mminutami
V centru Lipska vjel řidič auta do lidí, dva zabil a další zranil

V centru Lipska vjel řidič auta do lidí, dva zabil a další zranil

18:04Aktualizovánopřed 42 mminutami
Kriminalisté v souvislosti s bitcoinovou kauzou stíhají další tři lidi včetně Blažka

Kriminalisté v souvislosti s bitcoinovou kauzou stíhají další tři lidi včetně Blažka

13:37Aktualizovánopřed 54 mminutami
Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku

Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku

06:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami
PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen

PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen

13:11Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Kriminalisté v souvislosti s bitcoinovou kauzou stíhají další tři lidi včetně Blažka

Vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, uvedl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Seznam Zprávy, Deník N a iRozhlas informovaly, že by se mělo jednat o exministra Pavla Blažka (ODS), jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze, který zastupoval programátora Tomáše Jiřikovského, jenž bitcoiny státu věnoval. Blažek informaci následně potvrdil a pro Novinky.cz uvedl, že se cítí naprosto nevinný.
13:37Aktualizovánopřed 54 mminutami

Dosavadní kontroly požární bezpečnosti podniků jsou alarmující, řekl šéf hasičů

Dosavadní výsledky kontrol požární bezpečnosti klubů, barů, diskoték a dalších nočních podniků v Česku jsou alarmující, řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem. Kromě mnoha dalších nedostatků považuje za nejvážnější, že v řadě kontrolovaných podniků chyběly nebo byly zablokované únikové východy. Kontroly hasiči zahájili po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana.
před 1 hhodinou

Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku

Požár v národním parku České Švýcarsko se už nešíří a v 18:25 hasiči vyhlásili lokalizaci, řekl jejich šéf Vladimír Vlček. Na letiště v Chřibské dorazily v pondělí dva vrtulníky ze Slovenska, celkem tak bylo připraveno osm strojů nabírat vodu z místního koupaliště a čerpacího místa. Podle správy národního parku způsobil oheň škody na výsadbě i trasách pro turisty a požár pravděpodobně způsobil člověk.
06:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami

PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen

Pražská energetika (PRE) od května zvýšila ceny svých fixovaných produktů elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Zdražení se týká nových smluv se závazkem, u nichž si zákazníci připlatí v průměru několik stovek korun za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dohodou o fixaci cen, kterou uzavřeli už dříve, se nic nemění. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých týdnech zdražovali i někteří další dodavatelé.
13:11Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Vláda schválila opětovné zavedení elektronické evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb (EET) se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení schválila vláda, řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů 14,4 miliardy korun ročně. Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou a úprava daně z přidané hodnoty (DPH).
05:08Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Schodek státního rozpočtu po konci provizoria vzrostl na 106 miliard

Schodek státního rozpočtu se v dubnu prohloubil proti konci března o 78,5 miliardy korun na 106,1 miliardy korun, informovalo ministerstvo financí. K prohloubení deficitu přispělo ukončení rozpočtového provizoria, ve kterém Česko bylo do 20. března a které omezovalo státní výdaje. Schodek je nejnižší za poslední čtyři roky, zároveň pátý nejvyšší od vzniku Česka. Loni na konci dubna byl deficit 126,1 miliardy korun.
15:47Aktualizovánopřed 5 hhodinami

VideoPro vznik požárů byly v Českém Švýcarsku ideální podmínky, vysvětluje bioklimatolog

Podmínky pro vznik požárů byly v Česku o víkendu velmi vhodné – zásoba vody v půdě je nízká a dřevo suché, uvedl pro ČT24 Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Navíc foukal poměrně silný vítr, vznik rozsáhlých oblastí v Českém Švýcarsku zasažených plameny tedy podle něj není překvapivý. Nejrizikovější jsou pro požáry holiny zarostlé suchou trávou a také borovicové lesy se suchým jehličím. Naopak zarostlejší části mladého lesa jsou méně zranitelné – už jen proto, že jimi hůř prostupuje vítr, jenž šíření ohně nahrává, doplnil vědec. Riziko bude podle něj přetrvávat zejména v pondělí a úterý hlavně na východě Česka.
před 5 hhodinami

Vláda schválila návrh na zpřísnění trestů za týrání lidí i zvířat

Vláda podporuje koaliční návrh na zpřísnění trestů za týrání lidí i zvířat. Místo půlročního vězení za ně má hrozit nejméně roční, informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Usmrcení domácích zvířat má být nově považováno za trestný čin. Kabinet v pondělí schválil i další novely. Na některé zdravotní benefity firem pro zaměstnance se nově nebude vztahovat limit 50 tisíc korun za rok pro jejich odpis z daní, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
14:21Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...