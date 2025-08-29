Zlínská zoologická zahrada dokončila stavbu záchranného a chovného centra pro lvy za sto milionů korun. Jde o první takové centrum v Česku. Budou v něm nejen lvi chovaní ve zlínské zoo, ale je určeno také pro ty, které stát odebere soukromým chovatelům kvůli nevhodným podmínkám nebo ilegálnímu chovu.
Zlínská zoo otevře první centrum pro záchranu lvů v Česku
Záchranné a chovné centrum pro lvy se ve Zlíně začalo stavět loni v červnu. „Impulsem pro vznik byl konkrétní tragický případ, který se před šesti lety odehrál ve Zděchově na Vsetínsku. Úřady si tam dlouho nevěděly rady s nelegálním chovem a s tím, kam umístit lví pár. Lev nakonec svého majitele usmrtil, policie pak byla nucena zvíře zastřelit,“ popsal redaktor ČT Luboš Dostál.
„To, že centrum vzniklo, je velmi důležitá věc. Lvi i další šelmy jsou často chovány v podmínkách, které nejsou bezpečné, nebo jde o nevhodná zařízení, kde nemají komfortní život. Budeme se snažit tato zvířata převzít, dát jim péči a socializovat je. Nevíme, jaká zvířata přijdou, jak budou stará či jakého budou pohlaví, ale budeme se je snažit socializovat, nikoli množit,“ vysvětlil ředitel zoologické zahrady Roman Horský.
V centru je podle něj místo pro deset zvířat, výběh má rozlohu půl hektaru. „Kritéria pro příjem nemáme a ani nemůžeme mít. Budeme se snažit pomáhat ministerstvu životního prostředí přijímat lvy v případech, kdy úřady rozhodnou, že je nutné situaci řešit. Jsme na to připraveni. Není to jen centrum, je to i karanténa,“ uvedl Horský.
Záchranných center má být víc
Celkové náklady na centrum ve Zlíně byly původně kalkulovány na sto milionů korun, nakonec se zoo podařilo deset milionů ušetřit. „Došlo k dohodě čtyř subjektů – zoo, města, kraje a ministerstva životního prostředí – a každý zaplatil svou část. Ministerstvo poskytlo dvacet milionů korun,“ vysvětlil vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí ministerstva životního prostředí David Surý.
Podle něj by mělo rozšiřování kapacit pokračovat. Potřebu dalších podobných center zmínil i Horský. Další projekt se bude vyhlašovat v říjnu. Zlínská záchranná stanice je nyní schopná přijmout čtyři zvířata najednou. Dá se předpokládat, že se kapacita brzy zaplní i s ohledem na poslední kauzy, uvedl Surý.
V Česku se v minulosti objevilo několik případů, kdy zvíře uteklo ze zooparku nebo ze soukromého chovu. Poslední se stal začátkem srpna, kdy ze zooparku ve Zvoli u Prahy utekl lev a policie jej zastřelila. Následně se ukázalo, že zařízení fungovalo tři roky bez řádného povolení.
Zoologické zahrady podle údajů zlínské zoo v Česku chovají 68 lvů, u soukromníků je jich evidováno 131. Skutečný počet ale může být vyšší, protože někteří lvi jsou chováni nelegálně.
Lidé podpořili projekt více než třemi miliony
Nové centrum tvoří vnitřní expozice se čtyřmi ubikacemi, technickými a provozními prostory včetně venkovního chladicího boxu, tři samostatné výběhy navazující na vnitřní expozici a jeden rozlehlý venkovní výběh s pahorky, jezírky a odpočinkovými prostory pro lvy. Návštěvníci budou mít k dispozici dvě vyhlídky. Součástí areálu je také africký bar Mopani a takzvaný děkovný chodník se sponzorskými cihličkami. Lidé projekt podpořili více než třemi miliony korun.
Expozici doplnily umělecké artefakty dovezené z Jihoafrické republiky – kovové sochy zvířat, dřevěné masky či sochy.
Nový prostor bude fungovat také jako chovné centrum. Z původní expozice lvů v areálu zahrady se tam přesunula skupina lvů konžských – samec Abamboo, samice Kwale a jejich tři mláďata narozená loni v říjnu. „Náročný transport všech pěti lvů trval zhruba tři a půl hodiny. Všechna zvířata zvládla přesun bez komplikací, nyní se již seznamují s novým vnitřním i venkovním prostorem,“ uvedla mluvčí zoo Romana Mikešová. Původní expozice lvů bude sloužit pro adaptaci nově dovezených zvířat.
Centrum se návštěvníkům otevře v sobotu 6. září. Zoo zároveň zpřístupní novou návštěvnickou trasu a kompletně dokončenou první etapu africké oblasti zahrady Karibuni.