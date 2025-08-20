Radnice v Humpolci zabavila stovku zvířat z nevyhovujícího chovu. Dvacítka divokých šelem, včetně tygrů a lvů, tam ale zůstala. Město se neshoduje na příčinách problému s ministerstvem životního prostředí. „Velké kočkovité šelmy nebyly odebrány proto, že pro ně není umístění, protože neexistuje volná kapacita v záchranných centrech,“ říká mluvčí města Jiří Aujezdský. Naproti tomu mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí tvrdí, že resort Humpolci několikrát nabídl spolupráci a místa v záchranných centrech volná jsou.
V Humpolci odhalili nelegální chov exotických a velkých šelem
3 minuty