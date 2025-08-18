Půlhodinová jednorázová jízdenka na MHD v Praze od ledna zdraží z 30 na 39 korun, v případě nákupu přes aplikaci Lítačka na 36 korun. Devadesátiminutová jednorázová jízdenka zdraží ze 40 na 50 korun, při nákupu přes aplikaci Lítačka na 46 korun. Radní také schválili zdražení cest v Pražské integrované dopravě (PID) mezi Středočeským krajem a Prahou, které iniciovalo vedení kraje.
Zdraží pražské jednorázové jízdenky i spoje do Středočeského kraje
Původní návrh zdražení i v pražské MHD nezahrnoval, prosadil ho radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS). „Mění se pouze jednorázové jízdenky, které z větší části používají turisté,“ dodal.
Proti zdražení na území metropole se postavili Piráti, kteří mají dopravu v gesci. „Není správná doba na zdražování,“ prohlásil předseda pirátského zastupitelského klubu a radní Daniel Mazur.