Začíná stavba dalšího úseku dálnice D35. Včetně tunelu Homole

Trasa úseku Ostrov – Vysoké Mýto navazuje na předchozí úsek D35 Časy–Ostrov, po kterém se jezdí od předloňského prosince. Součástí nového úseku bude šest mostů a čtyři ptačí zábrany. Napojení Vysokého Mýta je navržené jako součást dálničního úseku Vysoké Mýto – Džbánov, který ŘSD buduje od konce loňského roku.

„Kdykoliv dostavíme a zprovozníme takový úsek, jehož stavbu nyní zahajujeme, nemá to jen ten dopad, že lidé mohou jezdit rychleji a rychleji se dostat z místa na místo. Má to spoustu dalších dopadů ekologických, sociálních, uleví se obcím, které jsou přetížené dopravou, posílí to také bezpečnost silničního provozu," vyjmenoval premiér Petr Fiala (ODS), podle kterého by letos měla celkem začít výstavba 164 kilometrů dálnic a silnic.