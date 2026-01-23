Vodárenská firma ve Znojmě preventivně odstavila úpravnu vody, voda je dál pitná

Vodárenská akciová společnost (VAS) ve Znojmě kvůli znečištění vodárenské nádrže kejdou preventivně odstavila úpravnu vody. Pitnou vodu do sítě dováží cisternami odjinud. Voda ve vodovodní síti byla a je nadále pitná a zdravotně nezávadná a lidé ji mohou bez obav používat. V pátek to uvedla mluvčí vodárenské společnosti Iva Librová. Až tři tisíce metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů, uniklo v pondělí na farmě u Podmyčí, kolem páteční půlnoci se znečištění dostalo až ke hrázi znojemské nádrže, odkud vodárny odebírají vodu.
„Podle plánu a v souladu s nastavenými postupy jsme dočasně odstavili znojemskou úpravnu vody. Toto rozhodnutí bylo učiněno preventivně na základě vyhodnocení kvality vody ve vodní nádrži. Rádi bychom veřejnost jednoznačně uklidnili, že voda ve vodovodní síti byla a je nadále pitná a zdravotně nezávadná. Kontaminovaná voda se do distribuční sítě v žádném případě dostat nemohla a nedostala. Právě řízený proces nás vedl k odstávce úpravny vody,“ sdělila mluvčí na webu.
Dodávky pitné vody vodárenská společnost nyní zajišťuje cisternami. Vodu do sítě dovážejí z úpravny vody ve Štítarech, což je od Znojma zhruba dvacet kilometrů.
„Situaci nadále pečlivě sledujeme, jsme v nepřetržité pohotovosti a všechna opatření jsou nastavena tak, aby byla bezpečnost dodávek pitné vody absolutní prioritou. Pokud by došlo k jakémukoliv zhoršení nebo omezení dodávek vody, budeme Vás neprodleně informovat na našich stránkách a sociálních sítích,“ uvedla mluvčí na webu.
Zasažen i národní park
Znečištění v Dyji v týdnu proteklo národním parkem a ve středu se dostalo do znojemské vodárenské nádrže. I v ní by se znečištění mělo ještě značně rozředit. Mezi zdrojem znečištění a znojemskou přehradou je vzdušnou čarou zhruba sedmnáct kilometrů, nicméně tok Dyje v národním parku výrazně meandruje. Nádrž samotná je pak asi pět kilometrů dlouhá a je v ní zhruba 2,5 milionu metrů krychlových vody.
Hráze, odkud vodárny za běžných okolností odebírají vodu, dosáhlo znečištění podle Povodí Moravy o půlnoci, kdy nejvyšší koncentrace amoniaku, tedy čpavku, byla u dna. „Povodí Moravy proto okamžitě navýšilo odtok z nádrže Znojmo až na maximální kapacitu spodních výpustí a malé vodní elektrárny. V průběhu noci také navýšilo odtok z vodní nádrže Vranov. Cílem je naředit a urychlit posun znečištění z vodárenské nádrže Znojmo tak, aby byl negativní dopad na vodárenský odběr co nejmenší,“ řekla mluvčí státního podniku Jana Kučerová.
Na farmě u Podmyčí na Znojemsku se jímka protrhla v pondělí, uniknout z ní mohlo až tři tisíce metrů krychlových kejdy, část do Dyje. Jímka měla asi šest tisíc metrů krychlových, částečně ale byla zapuštěná do země. Případem se zabývá policie pro možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.