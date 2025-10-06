V lázeňském centru Karlových Varů začali stavbaři s rozsáhlou rekonstrukcí Lázeňského mostu. Kvůli špatnému technickému stavu je nutné stávající konstrukci postupně odstranit a nahradit novostavbou. Spojnice přes řeku Teplou je uzavřená pro motoristy i pěší. Práce si vyžádaly i úpravy jízdních řádů městských autobusů. Oprava za více než čtyřicet milionů korun má být hotová do června.
V Karlových Varech začala oprava Lázeňského mostu. Uzavírka ovlivní dopravu
Lázeňský most spojuje oba břehy řeky Teplé poblíž budovy Lázní III a Vojenského lázeňského ústavu. Současný most, který nová stavba nahradí, byl postaven zhruba v roce 1965. „Most už byl ve značně zanedbaném stavu a do budoucna by přestal plnit svou funkci. Z toho důvodu město přistoupilo k jeho výměně,“ vysvětlil náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář (ANO).
Rekonstrukce nezahrnuje pouze výměnu mostní konstrukce, ale také přeložky inženýrských sítí, které pod mostem vedou. Ty budou dočasně vedeny po provizorních lávkách. „Dnes rozebíráme chodníky, zítra vyfrézujeme asfaltové vrstvy a začneme s demontáží obkladového kamene,“ popsal v pondělí průběh prací vedoucí provozní jednotky Strabag Petr Chomický.
Jednou z nejnáročnějších etap bude rozebrání celé mostní konstrukce, do kterého se stavbaři pustí příští týden. Na místo dorazí těžká technika. „Přijede velký jeřáb, pomocí kterého nosníky vytáhneme na podvaly. Budeme se snažit práce provést s co nejmenší hlučností a prašností a most odstranit co nejrychleji,“ dodal Chomický.
Změny v dopravě
Uzavírka mostu ovlivní také dopravu ve městě. „Řidiči neprojedou z ulice Karla IV. do Zahradní. Pokud někdo má povolení a potřebuje tam vjet, bude muset využít ulici Krále Jiřího,“ upřesnil Kovář. Změny se dotkly i městské hromadné dopravy. „Autobusová linka zůstane zachována, zastávka se posune blíže k hotelu Thermal a nově tam bude zajíždět menší autobus,“ doplnil náměstek primátorky.
Náklady na samotnou výstavbu nového mostu činí přibližně 26 milionů korun bez DPH. Další výdaje zvýší celkovou cenu rekonstrukce na zhruba 45 milionů korun. Nový most by měl řeku Teplou znovu překlenout na konci května. Zhruba o měsíc později začne v Karlových Varech mezinárodní filmový festival.