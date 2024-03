Už dva roky se opravuje Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Letos přijdou na řadu střechy

„Letošní rok bude hlavně ve znamení střech, protože se pustíme do střech jak na novém křídle, tak budeme pokračovat v rekonstrukci střech střední haly. A připravujeme také střechy na pravém křídle, tom původním. Takže to bude to hlavní a viditelné, co se tu bude dít,“ řekl Čech.

Dělníci letos rovněž dokončí ocelovou konstrukci nově budovaného vyhořelého křídla. Dodělají také přístavky na severní straně paláce, což jsou suterénní místnosti zakopané v zemi. „Začneme budovat také fasádu na levém (vyhořelém) křídle,“ dodal vedoucí projektu.

Uvnitř budou dělníci v suterénu montovat strojovny, technické zázemí, kdy hotovy jsou už hrubé podoby podlah, a téměř dokončeny vyzdívky. V ostatních křídlech dokončí instalační kanály, které dokončují po stavební stránce a vybavují je rozvody.