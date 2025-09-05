Malešov u Kutné Hory čeká v sobotu nával fanoušků videohry Kingdom Come. Kapacita festivalu s názvem Kingdom Come: Deliverance Fanfest je podle organizátorů naplněná. Do Malešova se tak chystá 2500 lidí. Kvůli omezenému počtu parkovacích míst apeluje městys na využití hromadné dopravy. Pražská integrovaná doprava (PID) posílí spoje a organizátoři počítají s kyvadlovým autobusem KCD z a do Kutné Hory. Policie nasadí dopravní i pořádkové hlídky a na akci budou dohlížet i dobrovolní hasiči.
Tisíce fanoušků Kingdom Come zamíří do Malešova u Kutné Hory
Městys Malešov s jedním tisícem obyvatel se chystá na sobotní nápor fanoušků české videohry zasazené do krajiny českých zemí z počátku 15. století. „Festival je již kompletně vyprodaný,” potvrdila za pořadatele festivalu Anna Lánská. Do Malešova tak dorazí dva a půl tisíce návštěvníků.
Kvůli omezeným možnostem parkování v Malešově apelují pořadatelé i starosta na návštěvníky, aby využili hromadnou dopravu. Integrovaná doprava Středočeského kraje posílí vlakovou dopravu z Kutné Hory do Malešova a zpět. Její kapacita bude podle mluvčího Oldřicha Buchetky dvojnásobná. „Doufám, že toho lidé využijí, jeden vlakový spoj by měl pojmout asi 250 lidí,“ řekl starosta Malešova František Bláha (STAN).
Mezi Kutnou Horou a Malešovem pojede také speciální autobusová linka KCD. „KCD bus bude jezdit v půlhodinových intervalech dopoledne a v hodinových odpoledne a večer. Poslední večerní spoj bude prodloužen až do Kolína a bude navazovat na vlak až do Prahy,“ popisuje mluvčí Buchetka.
Parkoviště najdou návštěvníci vyznačená na interaktivní mapě. „Máme připravené tři parkovací plochy s kapacitou 300 až 350 aut,“ uvedl starosta Malešova.
Více policistů a hasičský dohled
Na veřejný pořádek, bezpečnost návštěvníků i dopravu během festivalu se připravují policisté. „O víkendu bude v rámci této akce nasazena více než desítka policistů, a to jak ze služby dopravní policie, tak i pořádkové,“ potvrdil mluvčí krajského ředitelství Policie Středočeského kraje Pavel Truxa.
S dozorem přímo na akci počítají také malešovští dobrovolní hasiči. Na místě jich bude šest, další zůstanou v pohotovosti. „Budeme mít na starosti únikovou a přístupovou cestu integrovaného záchranného sboru,“ dodal velitel dobrovolných hasičů v Malešově Milan Pros.
Vzhledem k zaměření festivalu upozorňují na bezpečnostní pravidla i organizátoři. „Jedná se o středověkou akci, tudíž je zákaz vnášení kovových zbraní jako mečů, kuší a tak dále,“ doplnila Lánská. Podle ní je festival první akcí tohoto rozsahu ve spolupráci s autory hry ze studia Warhorse.
Na festivalu bude možné se setkat s tvůrci hry, ale hlavně s krajinou, kde se počítačová hra odehrává. Kromě Malešova patří mezi další přenesená skutečná místa také hrad Trosky, Kutná Hora, Rataje nad Sázavou nebo městys Suchdol.