Studny po povodních ukrývají rizika. Někde jsou ale jediným zdrojem vody

„Tady máme barel s pitnou vodou, tu musíme kupovat, malinké kempinkové čerpadélko a z toho si napouštíme nebo naléváme vodu do hrnců na vaření. Jinak to teď nejde,“ popisuje Valášková, zatímco stojí u barelu.

Někteří vodu i přes špatnou kvalitu používají

V obci přišlo o jediný zdroj pitné vody několik rodin. Někteří ale přiznali, že i přes špatnou kvalitu vodu používají. „Když potřebujeme vodu třeba na čaj nebo na vaření, tak už vodu používáme. Ona už je to dlouhá doba od září, takže řešit to stále balenou kupovanou vodou nejde,“ říká obyvatel Ondřej Kosina.

„Je to všechno za řekou, kde stále nemáme připojení na vodovod, na obecní vodovodní řád, takže lidé jsou na studny odkázaní, nemají jinou možnost,“ zdůrazňuje starostka Lužnice Lucie Širhalová (nestr.)

Pokud se do studny dostalo například jen bahno z polí, mohou ji lidé vyčistit a dezinfikovat sami. Složitější případy však vyřeší až specializovaná firma. „Už dvakrát jsme tu studnu čistili, protože nám vzorky nevycházejí,“ říká Kosina. „Řekli, že se to vyplaví, ale bude to potřeba pořád testovat. Už kvůli dětem, kvůli vyrážkám, kvůli všemu, co v tom je,“ dodává Valášková.

Analýzy vody ve studnách plánují dělat dál. Už za ně ale budou muset platit, a to v řádech tisíců korun. V neděli totiž skončilo testování, které lidem zasaženým povodněmi hradil stát.