Střepin měl veterán z Jugoslávie v těle mnoho, na rozdíl od spolubojovníků přežil

Před třiceti lety, v době občanské války na území někdejší Jugoslávie, zahynuli dva čeští příslušníci jednotek OSN –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Luděk Zeman z Hodonína a Petr Valeš z Rožmitálu. Na jejich stanoviště zaútočilo chorvatské dělostřelectvo. Zraněni byli další tři vojáci, mezi nimi i Jiří Suda. Exploze ho odmrštila několik metrů daleko. Byl to pocit, jako když do mě narazí auto, vzpomíná na událost.

K ostřelování mezi městy Karlovac a Gospič došlo ráno 5. srpna 1995, podle OSN se jednalo o přímý dělostřelecký útok chorvatské armády. Zraněno bylo pět českých příslušníků UNPROFOR. Dva z nich později na následky zranění zemřeli.

Luděk Zeman z Hodonína patřil na pozorovacím stanovišti Tango-23 Repetitor k nejstarším. „Vzpomínám na něj jako na klidného, bodrého Moraváka. Už to nebyl žádný klučina, bylo mu sedmatřicet let. Vnášel do té naší party klid, pohodu a rozvahu. Byl to prostě dobrý parťák,“ vzpomíná Jiří Suda.

Bez šance na přežití

Zeman neměl šanci výbuch přežít i podle pozdějšího šetření lékařů. „Zdraví kluci, kteří byli schovaní v tu dobu v krytu, samozřejmě vyběhli, když slyšeli křik, snažili se pomoci. Ale to už bylo k ničemu,“ říká válečný veterán.

Suda měl po zásahu v těle patnáct střepin. „Granáty dopadly tři čtyři metry od nás, v těsné blízkosti. A tam opravdu padaly velké ráže. To byly minometné granáty sto dvacet milimetrů. Výbuch byl ohlušující. Exploze mě odmrštila několik metrů zpět ke krytu. Pocit to byl, jako když do mě narazí auto. Měl jsem neprůstřelnou vestu, která mi zachránila život,“ popisuje Suda.