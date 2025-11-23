Srážce vlaků u Zlivi mohl zabránit zabezpečovač ETCS. Bude tam až v roce 2030


Vytíženou železniční trať z Českých Budějovic do Plzně, na které se ve čtvrtek srazily vlaky, čeká modernizace. Její součástí bude také evropský zabezpečovač ETCS. Ten by pravděpodobně nehodě zabránil. Podle ministra dopravy v demisi Martina Kupky ale bude systém v provozu až po roce 2030.

Čelní srážka vlaků u Zlivi a poté desítky zraněných. Předcházelo jí mimořádné omezení na trati – a nejspíš i chyba člověka. „Bylo dobře, že to bylo blízko Budějovic, protože jsme tam mohli mít najednou spoustu sil a prostředků,“ řekl velitel zásahu hasičů HZS Jihočeského kraje Juraj Hasík.

Vyšetřování inspektorů je teprve na začátku. Tři čtvrtě hodiny před nehodou převedli železničáři dopravu ze dvou kolejí na jednu. Rychlík měl počkat ve stanici, než osobní vlak projede – na signál „Stůj!“ – ale nezastavil. Soupravy se srazily 900 metrů od nádraží.

Úsekem projedou desítky plných vlaků denně

„Pokud by byl ETCS, troufnu si tvrdit, že by k té mimořádné události nedošlo,“ poznamenal ve čtvrtek náměstek generálního ředitele Správa železnic Karel Švejda.

Zabezpečení trati z Českých Budějovic do Plzně je staré několik desítek let. Úsekem přitom projedou desítky vlaků denně. „Ve špičce v třicetiminutovém taktu. Vlaky bývají tak plné, že v některých odpoledních hodinách musejí třeba cestující ze Zlivi stát,“ popsal ředitel Jihočeského koordinátora dopravy Jiří Kafka.

„V tom úseku ještě nebyl instalován nový moderní zabezpečovací systém ETCS, to je v plánu po roce 2030,“ řekl ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS).

Soupravy ze Zlivi do Číčenic jezdí běžně po dvou kolejích. Na druhou stranu ale do Hluboké stále jen po jedné. I to by se mělo postupně změnit. Správa železnic počítá s modernizací vytížené tratě. Bude to ale nejdříve za pět let. „Je zvláštní, že v dnešní době prostě trvá pět let zavedení do systému u tak zásadních věcí. Myslím, že by to mohlo být i rychlejší,“ řekl starosta Zlivi Radek Rothschedl (ODS).

„Zavádění ETCS má jasný plán, protože se na to musejí připravit i dopravci. Znamená to velké výdaje jak pro stát, tak pro ně. Podle toho harmonogramu postupujeme,“ vysvětlil Kupka.

Zrychlení tempa by pomohlo, je to otázka peněz

ETCS je systém, který by chybu člověka napravil a vlak včas zastavil. V Česku zatím funguje na 622 kilometrech koridorových tratí. Na dalších se chystá. „Zrychlení tempa by určitě pomohlo, ale je to otázka peněz – a nejen peněz, ale i kapacit a připravenosti trati,“ poznamenal Kafka.

Podle ministra v demisi Martina Kupky bude zabezpečovač na konci příštího roku v provozu i na trase z Prahy do Českých Budějovic. Trať z jihočeské metropole do Plzně musí ještě počkat.

