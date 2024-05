Soudce chce psychiatrický posudek muže obžalovaném ze zapálení Českého Švýcarska

Soud s mužem obžalovaným ze založení předloňského požáru v Českém Švýcarsku bude pokračovat až koncem května. Do té doby chce soud dostat psychiatrický posudek. Obžalovaný Jiří Lobotka ve čtvrtek na začátku hlavního líčení prohlásil vinu ze založení některých jiných, menších požárů, zároveň odmítl, že by měl na svědomí nejrozsáhlejší lesní požár v české historii. Soudce Roma Felzmann ale nerozhodl, zda částečné přiznání přijme, obžalovaný na něj působil zmateně a nebyl si jist, zda chápe soudní proces.

Žalobce viní Lobotku z toho, že v období dlouhotrvajícího sucha, velmi vysokých teplot a přes opakované výstrahy meteorologů před nebezpečím požárů v noci na 24. července 2022 v Hřensku v lokalitě Malinový důl rozdělal oheň. Pomohl si k tomu přineseným lihem, zapalovačem a klestím, stojí v obžalobě. Zároveň je Lobotka obžalován, že způsobil pět dalších menších požárů včetně toho, který poničil historickou rozhlednu na Vlčí hoře ve Šlukovské výběžku.

K podpálení rozhledny i založení všech dalších menších požárů popsaných v obžalobě se muž přiznal. Opakovaně však odmítl, že by to byl on, kdo způsobil velký požár v Národním parku České Švýcarsko.