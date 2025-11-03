Soud uložil muži za požár bazénu v Českém Krumlově podmínku


Soud v pondělí uložil muži za požár bazénu v Českém Krumlově podmíněný trest. Bazén loni shořel poté, co obžalovaný při likvidaci vos a sršňů nastříkal na jejich hnízdo speciální přípravek a použil oheň. Českokrumlovský soud uložil čtyřiapadesátiletému muži, jenž přiznal vinu, dvouletý trest s odkladem na dva roky a deset měsíců. Rozsudek je pravomocný, obě strany se vzdaly práva na odvolání.

„Je mi to všechno velmi líto. Je mi líto, co jsem způsobil spoluzaměstnancům a obyvatelům. Snažím se co nejvíce pracovat, abych odčinil škody,“ uvedl v pondělí muž před soudem. Stále pracuje na pozici údržbáře ve firmě PRO-SPORT ČK, kterou založilo město a která se o bazén starala.

Podle státní zástupkyně se obžalovaný dopustil obecného ohrožení z nedbalosti. Dodala, že od samého počátku spolupracoval s hasiči a spolupracoval i při vyšetřování v trestním řízení a ke všemu se doznával.

Obžalovanému hrozilo až osmileté vězení. „Soud zohlednil, že obžalovaný je bezúhonnou osobou a dosud se nedopustil ani žádného přestupku. Spolupracoval při vyšetřování případu a vyslovil lítost nad svým jednáním. Proto se soud rozhodl potrestat jej trestem na samé spodní hranici,“ uvedla soudkyně Martina Erbová.

Obžalovaný z požáru bazénu v Českém Krumlově souhlasí s podmínkou
Vyhořelý bazén v Českém Krumlově

Škoda v milionech

Znalec v září před soudem uvedl, že škoda vzniklá požárem činí dvanáct milionů korun. Ve výpočtu však kalkuloval s aktuálními cenami, proto jej soud požádal o přepracování analýzy, v níž by použil ceny ze září 2024, kdy bazén shořel. Znalec v pondělí před soudem řekl, že po úpravách škoda dosahuje 9,6 milionu korun, další škoda 1,1 milionu korun vznikla na vybavení bazénu.

Hasiči začali hasit požár v sobotu ráno 7. září 2024 a veškerá ohniska zlikvidovali druhý den dopoledne. Oheň prohořel střechou dovnitř a zasáhl kromě nosné konstrukce i interiér bazénu. Kus střechy se propadl do bazénu. Hasiči museli rozbít skleněnou stěnu. Oheň také zasáhl vnější dřevěné obložení. Na místě zasahovalo 22 hasičských jednotek, velitel zásahu vyhlásil třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu.

Demolice torza vyhořelého plaveckého bazénu začala před dvěma týdny. Radnice zároveň připravuje výstavbu třípatrového aquacentra s venkovním areálem. V polovině příštího roku by vedení města mohlo mít stavební povolení a začít stavět. Areál by mohl být hotový v létě 2028. Odhad nákladů je 570 milionů korun bez DPH.

Muž, který měl zapálit střechu bazénu v Českém Krumlově, půjde před soud
Následky požáru plaveckého bazénu v Českém Krumlově, 9. září 2024

