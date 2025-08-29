Státní zástupce obžaloval muže, který měl loni v září způsobit požár plaveckého bazénu v Českém Krumlově, když se snažil ohněm zlikvidovat sršní hnízdo. Hlavní líčení je naplánované na 15. září. České televizi to potvrdila Štěpánka Maurerová z Okresního státního zastupitelství v Českém Krumlově. Muž je obžalovaný z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti.
Muž, který měl zapálit střechu bazénu v Českém Krumlově, půjde před soud
„Ve věci požáru českokrumlovského plaveckého bazénu byla podána na jednu osobu obžaloba u Okresního soudu v Českém Krumlově. Ve věci již bylo nařízeno hlavní líčení na termín 15. září 2025,“ uvedla Maurerová.
Loni 7. září se zaměstnanec společnosti zajišťující provoz plaveckého bazénu snažil zlikvidovat sršní hnízdo pomocí ohně. „Svým nedbalostním jednáním způsobil požár, který zasáhl téměř celou plochu střechy objektu,“ sdělil v minulosti policejní mluvčí Miroslav Šupík. Hasiči požár uhasili až druhý den odpoledne. Škoda podle policie přesáhla dvanáct milionů korun.
Oheň prohořel střechou dovnitř a zasáhl i interiér bazénu. Kus střechy se do bazénu propadl. Na místě platil třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř a zasahovalo tam 22 hasičských jednotek.
Koncem srpna 2025 mají podle vedení města začít demoliční práce. Na místě vyhořelého bazénu chce Český Krumlov do léta 2028 postavit akvacentrum.