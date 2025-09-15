Muži, který loni na podzim způsobil požár plaveckého bazénu v Českém Krumlově, navrhla státní zástupkyně dvouletý podmíněný trest s odkladem na tři roky. Obžalovaný před soudem s výší trestu souhlasil. Jednání soudkyně Martina Erbová odročila na 3. listopadu, protože soudní znalec musí upravit výši škody v posudku.
Obžalovaný z požáru bazénu v Českém Krumlově souhlasí s podmínkou
Čtyřiapadesátiletý muž se podle státní zástupkyně dopustil obecného ohrožení z nedbalosti tím, že nastříkal přípravek na hubení vos a sršňů na hnízdo a stěnu a zapálil ho. Oheň se pak rozšířil do konstrukce střechy.
„Souhlasím s obžalobou a s trestem a nic nerozporuji,“ řekl obžalovaný soudu. Náhradu škody dojedná se zaměstnavatelem po skončení soudu. Stále pracuje na pozici údržbáře ve firmě PRO-SPORT ČK, kterou založilo město a která se o bazén starala.
„Přípravky jsme používali na hubení hmyzu, nějak to vždy fungovalo. Ale sršáň zaletěl do dětských sprch, což mi nahlásili kolegové, a já měl před očima, jak sršáň utočí na děti ve sprše, a jelikož nedošlo k vyhubení nastříkáním, tak jsem se snažil důsledně zahubit sršány, aby nedošlo k ničemu jinému, což ovlivnilo celé mé jednání, takže jsem použil radikálnější metody hubení, ale bohužel to dopadlo jak dopadlo,“ řekl obžalovaný.
Škoda vzniklá požárem je téměř dvanáct milionů korun. „Doplněk znaleckého posudku jsem zadala z toho důvodu, že soudní znalec tu škodu vyčíslil vlastně k letošnímu roku 2025, ale v trestním řízení se ta škoda vždycky musí vyčíslit k datu spáchání skutku,“ řekla Erbová.
Hašení požáru začalo v sobotu ráno 7. září a veškerá ohniska hasiči zlikvidovali druhý den dopoledne. Oheň prohořel střechou dovnitř a zasáhl kromě nosné konstrukce i interiér bazénu. Kus střechy se propadl do bazénu. Hasiči museli rozbít skleněnou stěnu. Oheň také zasáhl vnější dřevěné obložení. Na místě zasahovalo dvaadvacet hasičských jednotek, vyhlášen byl třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu.
Nový bazén by měl stát za tři roky
Demolice torza vyhořelého plaveckého bazénu ještě nezačala. Vedení města sice vybralo firmu, která práce provede, ale jeden z uchazečů výběrového řízení podal dvě námitky. Radní je zamítli a čekali, zda podá také podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Protože tak neučinil, vedení města může tento týden podepsat smlouvu s vybraným uchazečem, potvrdil místostarosta Zbyněk Toman (ODS). Demolice by podle Tomana měla být hotová do konce podzimu, náklady budou 1,9 milionu korun.
Radnice zároveň připravuje výstavbu třípatrového akvacentra s venkovním areálem. Do konce roku chce mít město vypracovanou knihu standardů, poté může hledat zhotovitele v systému design and build. V polovině příštího roku by radnice mohla mít stavební povolení a začít stavět. Areál by mohl být hotový v létě 2028. Odhad nákladů je 570 milionů korun bez DPH.