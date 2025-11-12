Soud napodruhé uznal vinu expolicistů v případu výbuchu munice v Bílině


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Okresní soud v Teplicích napodruhé uznal vinu dvou bývalých policistů v souvislosti s výbuchem skladu munice v roce 2020 v Bílině. Uložil jim trest šest měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu jednoho roku. Rozsudek není pravomocný, obžalovaní i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

Sklad byl civilního subjektu, policie si ho pro skladování munice pronajímala. Dvojice v pozici vedoucích pyrotechnické služby policie podle obžaloby způsobila z nedbalosti zvýšení obecného nebezpečí při výbuchu, který nastal v důsledku požáru munice. Exploze tehdy nikoho nezranila.

Obžalovanými jsou bývalý bezpečnostní ředitel areálu skladu Michal Dlouhý a bývalý vedoucí bezpečnostní ochrany areálu Daniel Petráš. Trest za obecné ohrožení z nedbalosti je v daném případě do pěti let.

V červenci 2024 teplický soud muže zprostil obžaloby. Uvedl tehdy, že skutek není trestným činem. Státní zástupce Martin Krumpoch se proti rozhodnutí odvolal. Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudek zrušil a věc vrátil soudu v Teplicích.

Odvolací soud zrušil osvobozující rozsudky v případu exploze muničního skladu v Bílině
Následky výbuchu v Bílině

Soudce trest označil za symbolický

Soudce Miroslav Čapek nyní řekl, že odvolací soud měl zcela odlišný právní názor na věc a zavázal teplický soud, aby ho respektoval. Podle soudce tak musel napodruhé uznat vinu obžalovaných pod sankcí kárného řízení. „Na svém názoru soud trvá, ale jiná alternativa než uznání viny nepřicházela v úvahu,“ řekl Čapek, který se domnívá, že případ skončí dovoláním u Nejvyššího soudu v Brně.

Petrášův obhájce navrhoval doplnit dokazování o řadu listinných důkazů a výpověď dalších svědků. To soud považoval za nadbytečné. „Už jsme k věci vyslechli kde koho napříč celou Českou republikou,“ uvedl Čapek. Doplnění dokazování nepožadoval ani odvolací soud.

Čapek v rozsudku uvedl, že předpisy ohledně skladování pyrotechniky byly chaotické a neuspořádané, což se už nyní změnilo. Ocenil, že oba muži uznali morální odpovědnost, litovali toho, co se stalo, a mají doposud čistý trestní rejstřík. Uvedl, že soud při ukládání trestu zohlednil délku trestního řízení a že trest je ryze symbolický. Trest je na samé spodní hranici sazby.

V Bílině explodovala munice v policejním skladu, nikdo nebyl zraněn
Požár a výbuchy uskladněné munice v Bílině

Státní zástupce požadoval přísnější trest

Státní zástupce Krumpoch navrhoval pro oba rok vězení s odkladem na zkušební dobu osmnácti měsíců. V závěrečné řeči uvedl, že právě pyrotechnik je ten, který vybírá objekty vhodné pro skladování munice. U soudu zaznělo, že hlavním kritériem výběru skladu v tomto případě byla cena.

Muži podle Krumpocha nerespektovali předpisy a v Bílině bylo uloženo větší než povolené množství munice, a to na místech, která k tomu nebyla určena. V místní části Chudeřice 15. září postupně munice vybuchovala. „Jen shodou náhod nedošlo ke zranění,“ řekl státní zástupce.

Poškozené, kteří se k trestnímu řízení připojili s nárokem na náhradu škody, soud odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních.

