Odvolací soud zrušil osvobozující rozsudky v případu exploze muničního skladu v Bílině

Případem výbuchu v muničním skladu v Bílině se musí znovu zabývat Okresní soud v Teplicích. Ten loni v této souvislosti osvobodil dvojici bývalých příslušníků pyrotechnické služby policie. Krajský soud v Ústí nad Labem teď ale osvobozující rozsudky zrušil, zjistila ČT. K explozi došlo v září 2020, nikdo se nezranil. Žalobce dvojici viní z toho, že nebyla dodržena pravidla při nakládání s nalezenou municí.
„Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc byla vrácena k novému rozhodnutí,“ uvedla pro ČT mluvčí soudu Gabriela Nedělková Pařízková. Odvolací soud tak vyhověl odvolání státního zástupce.
„Odvolání podával státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem a směřovalo proti zprošťujícímu výroku a výroku o náhradě škody,“ potvrdila Dana Kolářová, předsedkyně Okresního soudu v Teplicích, který se případem bude znovu zabývat.
Muniční sklad v Bílině vybuchl 15. září 2020. Sklad explodoval v místní části Chudeřice. Exploze rozmetala několik drobnějších trosek do okolí. Svědci tehdy popsali, že zazněly nejméně tři silné výbuchy a několik dalších.
Obžaloba policisty viní z nedbalého nakládání s municí
Před soudem stanuli bývalí příslušníci vedení pyrotechnické služby policie, kteří měli muniční sklad na starost. Sklad patřil soukromému subjektu, policie si ho pro skladování munice pronajímala. Exploze tehdy nikoho nezranila.
Žalobce Michala Dlouhého a Daniela Petráše viní, že při výkonu svých funkcí z nedbalosti zavinili nedodržení pravidel při nakládání s nalezenou municí. Obžalovaní tak svým jednáním podle žalobce způsobili vyšší intenzitu výbuchu. Za to jim hrozilo až pět let vězení nebo zákaz činnosti. Obhájci obou navrhovali, aby soud jejich klienty osvobodil.
Prvoinstanční Okresní soud v Teplicích loni nakonec nad dvojicí vynesl zprošťující rozsudek. „Nemůžeme jim klást za vinu něco, co není zákonem upraveno,“ uvedl k tomu tehdy soudce Miroslav Čapek. Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem ale nyní rozhodnutí zrušil. Nové jednání zatím nebylo nařízeno.