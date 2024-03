Radnice kritizuje vznik bytů na Barrandovských terasách. Jde o apartmánový hotel, tvrdí investor

„Městská část má především obavy z toho, že prostor Barrandovských teras bude uzavřený veřejnosti,“ uvedla redaktorka ČT Karolína Nová. Dodala, že původní projekt počítal s výstavbou hotelu či konferenčními sály. „Budovy jsou postaveny jako apartmánové domy, městská část má ale za to, že je to právní nebo slovní hříčka s územním plánem a že jde ve skutečnosti o bytové domy,“ vysvětlila.

Místostarosta uvedl, že domy jsou už hotové a nedá se to změnit. Je třeba podle něj ale nastavit jejich funkci. „Měly by být užívány veřejností, aby se to celé neuzavřelo jako soukromý bytový areál. Představovali jsme si tam nějaké salónky nebo místa, kde by se daly pořádat například svatby,“ popsal.

Radnice už celou věc předala právníkům, aby připravili další kroky. „Prvním krokem z toho je oslovení katastru (nemovitostí), aby nedocházelo k porušování vyhlášek,“ poznamenal místostarosta Prahy 5.

Jde o hotel apartmánového typu, tvrdí právník investora

„Mohu všechny ujistit, že územní plán investor dodržuje, i veškeré podmínky, které uložil kolaudační souhlas,“ sdělil právník investora Lukáš Hajžin. Vysvětlil, že se jedná o hotel apartmánového typu, který bude sloužit veřejnosti. „Vedle něj bude i tradiční a slavná francouzská restaurace, která zde léta byla. Dále zde bude znovu otevřena vyhlídková věž, je plánován i malý obchůdek a parkování pro veřejnost,“ vyjmenoval.