Pražská TSK zastaví přestavbu Libeňského mostu, připraví nový projekt

Pražská Technická správa komunikací (TSK) kvůli dřívějšímu rozhodnutí antimonopolního úřadu (ÚOHS) pozastaví a zakonzervuje již zahájené práce na přestavbě Libeňského soumostí. Vytvoří nový projekt zahrnující všechny části stavby včetně historického mostu a vybere nového dodavatele. Stavební práce by mohly být hotové v roce 2032, informoval na jednání městského zastupitelstva ředitel TSK Filip Hájek.
TSK původně chtěla již zahájené práce dokončit na základě původní soutěže z roku 2022. „Pozastaveno je vše. Teď konzervujeme stavbu. Budeme dokončovat projektovou dokumentaci na stavbu nového soumostí, budeme připravovat veškeré podklady pro novou soutěž a budeme soutěžit nového zhotovitele,“ uvedl Hájek s tím, že tak rozhodlo představenstvo městské firmy.
ÚOHS letos rozhodl, že TSK nemůže pokračovat podle původní soutěže, jelikož od jejího uzavření projekt výrazně upravila a rozhodla například o tom, že historický most přes Vltavu namísto rekonstrukce nahradí replikou na původních pilířích. Podle úřadu tak městská firma fakticky zadala novou zakázku, aniž by vypsala zadávací řízení.