Pediatra vzali do vazby a stovky dětí v Plané zůstaly bez lékaře. V okolí volno nemají

Tachovsko trápí nedostatek dětských lékařů. Jejich průměrný věk je téměř 65 let, tedy nejvyšší v zemi. Křehkost tamního zdravotnictví ukázal případ pediatra, který minulý týden kvůli opakovanému řízení v opilosti skončil ve vazbě. Tři obvody, kde ordinoval, teď řeší, jak ho nahradit v případě jeho odsouzení. Problémem je i získání zdravotní dokumentace pacientů. Patří totiž lékaři a její vydání musí mnohdy řešit právníci.

Stejná situace nastala i ve Stříbře. „Občanům jsme doporučili, aby oslovili svoji zdravotní pojišťovnu. Pojišťovna je povinná jim sdělit, ke komu by měli jít,“ uvedl starosta Stříbra Martin Záhoř (ANO).

Místostarostka Tachova pro zdravotnictví Vendula Machová (nestr.). se obává, že pacienti budou hledat pediatry u nich ve městě. „Ale my pediatry také nemáme, protože nám končí ještě paní doktorka,“ posteskla si s tím, že zmíněná lékařka měla na starosti dva tisíce dětí.

Ve městě tak očekávají nárůst dětských pacientů i na pohotovosti. „Zejména to budou nemocné děti, které nebudou mít v tuto chvíli registraci u lékaře,“ řekl ředitel Polikliniky Tachov Petr Tuháček. V noci už však pohotovost nefunguje. I v Tachově totiž ordinoval doktor, který je ve vazbě. Kvůli výpadkům ve službách musela poliklinika zkrátit ordinační dobu.

Nedostatek pediatrů je systémovým problémem



Nedostatek dětských lékařů trápí celou republiku. „Za posledních asi pět let ubyly více než tři stovky ordinací bez náhrady. Bohužel asi 180 tisíc dětí nemá svého registrujícího lékaře,“ uvedla předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šebková.

Plzeňský kraj vidí řešení v zapojení praktiků ze zahraničí. „Je to rychlejší než měnit školství a podobně. To se musí změnit samozřejmě také, ale počet lékařů nám to v krátké chvíli nevygeneruje,“ uvedl náměstek plzeňského hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais (Piráti).

Podle odborníků je třeba systémové změny. K atestaci se teď budoucí pediatři dostávají až čtyři a půl roku po skončení studia.