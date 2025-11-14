Soud uložil bývalému primáři 28 let vězení za vraždu, pokus o vraždu a znásilnění

Výjimečný trest 28 let ve věznici se zvýšenou ostrahou udělil Krajský soud v Plzni jednačtyřicetiletému bývalému primáři nemocnice v Domažlicích. Shledal jej vinným z loňské vraždy milenky, z pokusu o vraždu a znásilnění další ženy. Čin spáchal podle soudu trýznivým způsobem a ze zvlášť zavrženíhodných pohnutek. Poškozeným a pozůstalým má zaplatit celkem více než pět milionů korun odškodného.
Rozsudek není pravomocný, protože obžalovaný, státní zástupce i zmocněnci poškozených si ponechali lhůtu na případné podání odvolání. Muž, který měl celý soudní proces na sobě neprůstřelnou vestu, se k činu doznal. V minulosti u soudního líčení často plakal, verdikt si ale dnes vyslechl bez viditelných emocí. Když soudkyně četla výši vyměřeného trestu, hleděli si do očí.
Soudní znalci ale řekli, že nejednal v afektu, nýbrž promyšleně. Zpochybnili také jeho tvrzení o opilosti, neboť podle nich jednal racionálně a promyšleně si vytvářel alibi, když komunikoval z telefonu zavražděné ženy jejím jménem, byl schopen řídit auto.
Muž má podle znalců z psychologie a psychiatrie disharmonicky strukturovanou osobnost, je pasivně agresivní, emočně nestabilní, má vnitřní pocity méněcennosti a zvýšené egocentrické zaměření, se znaky nezralosti a sociální závislosti, což znamená, že neumí řešit konfliktní situace, nemá ale duševní poruchu ani sexuální deviaci.
Tragickou událost, která se stala loni mezi 17. a 20. říjnem, odstartovala sms zpráva osmadvacetileté lékařky, která napsala manželce lékaře, že spolu s jejím mužem obnovili milenecký poměr. Žena lékaře vyhodila z domu. Obžalovaný týž den vzal doma sekeru, provazy a nůž a vydal se do milenčina bytu, od něhož měl klíč.
Čekal na ni, a když přišla, podle soudu ji svázal, škrtil do bezvědomí, odnesl ji na postel, kde na ní rozřezal oblečení a svlékl ji. Dožadoval se vysvětlení, proč manželce sms zprávu poslala. Následující den ji svázanou a ležící na posteli nejméně pěti ranami sekerou do obličeje usmrtil.
Od pátku do neděle byl v bytě se zavražděnou ženou, v neděli odjel autem do nedaleké Třemošné, aby si promluvil se sedmatřicetiletou rodinnou známou. Nejdřív spolu mluvili, ale i ji podle soudu později napadl a svázal, škrtil do bezvědomí, rozřezal na ní oděv a svlékl ji a znásilnil. Mluvil prý o tom, že ji musí zabít, nakonec to neudělal, zamkl ji v bytě a odjel.
Vrátil se pak do Plzně do bytu k zavražděné ženě, kde se později pokusil o sebevraždu. Když do bytu vtrhli policisté ze zásahové jednotky, našli ho s pořezaným zápěstím.