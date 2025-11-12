Turistická trasa na Modrý sloup zůstane nejméně do léta uzavřená


Turistická trasa na Modrý sloup se otevře nejdříve v létě příštího roku. Správa šumavského národního parku trasu schválila, ale proti rozhodnutí se odvolaly jiné subjekty. Projekt tak nyní bude posuzovat ministerstvo životního prostředí. ČTK to řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

„Vzhledem ke správním lhůtám budeme znát rozhodnutí ministerstva životního prostředí zřejmě až v prosinci. Pokud bude trasa schválena, musíme ještě získat povolení od stavebního úřadu,“ uvedl.

Trasa k přechodu Modrý sloup vede Luzenským údolím. Je zavřená téměř osmdesát let. V minulosti byla v nepřístupném pohraničním pásmu, v posledních letech na trasu nesměli lidé hlavně kvůli možnému ohrožení populace tetřeva hlušce. Původně existovala naděje, že by se mohla trasa pro turisty otevřít letos. Ale prodlužování povolovacích procesů vše posunulo na příští rok.

Na stezku Luzenským údolím z české strany od Březníka by mohli lidé jen od patnáctého července do jednatřicátého října. Denně by tudy mohlo projít maximálně padesát pěších. Část trasy bude tvořit poválkový chodník, jenž povede po nezpevněných místech. „Kvůli ochraně tetřeva však stavba poválkového chodníku může začít až patnáctého července. Věříme však, že by mohla být hotova do dvou týdnů. Takže v srpnu by už turisté mohli na Modrý sloup,“ uvedl Dvořák.

V minulosti vedla přes Modrý sloup jedna z větví důležité obchodní Zlaté stezky, která spojovala oblast v okolí německého Pasova s Čechami. Pokud bude trasa otevřena, budou si muset zájemci zamluvit termín v rezervačním systému. U vstupu na stezku u Březníku pak budou strážci NP Šumava hlídat, zda počet lidí není vyšší než povolený limit. Na Modrý sloup budou moci turisté od 10:00 do 17:00, trasa bude jen pro pěší.

Turistická trasa na Modrý sloup se otevře nejdříve v létě příštího roku. Správa šumavského národního parku trasu schválila, ale proti rozhodnutí se odvolaly jiné subjekty. Projekt tak nyní bude posuzovat ministerstvo životního prostředí. ČTK to řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.
