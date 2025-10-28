Ostrava odmítla rozšíření provozu firmy Brembo v Hrabové. Obává se zhoršení zápachu


Italský výrobce brzdových systémů Brembo plánuje v ostravské Hrabové instalaci dvou nových tavicích pecí. Magistrát však v rámci probíhajícího procesu EIA vydal nesouhlasné stanovisko. Podle města by nové pece mohly zhoršit už tak vážné potíže se zápachem v průmyslové zóně. Společnost tyto závěry odmítá.

Stanislav Koběrský bydlí od areálu v Hrabové asi kilometr a půl. Zápach, který se podle něj v okolí šíří, je velmi specifický. „Ten zápach tady cítíme stále a je to po spáleném kovu,“ popsal.

Kvůli dlouhodobým stížnostem na zápach si ostravská radnice nechala vypracovat studii od Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Podle závěrů studie pochází nejvýznamnější zdroje zápachu ze dvou místních firem, které při výrobě používají tavicí pece – mezi nimi i společnost Brembo.

Magistrát uvedl, že během takzvaných zápachových epizod se v okolí areálu Bremba objevují desítky chemických látek. Mezi nejvýraznější patří kyselina máselná, známá svým intenzivním zápachem. Studie také zaznamenala přítomnost sloučenin vznikajících z rozpouštědel a změkčovadel.

Brembo závěry odmítá

Firma Brembo závěry studie zpochybňuje a plánuje pokračovat v rozšiřování výroby. Podle zástupců města navíc společnost žádala, aby se výsledky studie nesdílely veřejně.

„Na základě nezávislého odborného posudku společnosti ODOUR se domníváme, že závěry studie VŠB nejsou vědecky podloženy. Posudek odhalil závažné chyby v metodologii, interpretaci výsledků a nesoulad se zadáním,“ uvedl za Brembo Czech Tomáš Sedláček.

Univerzita kritiku odmítá

Univerzita si za závěry stojí. „Expertní posudek byl zpracován v souladu se zadáním, precizně a odborně. Součástí byly i doporučení pro zlepšení situace,“ reagovala mluvčí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Jana Dronská.

Ostravská radnice proto s umístěním nových pecí nesouhlasí a společně s městskými obvody vydala k procesu EIA záporné stanovisko. „Tak jako obvody kolem – Ostrava-Nová Bělá, Ostrava-Jih nebo Hrabová – nesouhlasí s rozšířením, tak ani město nesouhlasí. Máme za to, že jde o jednoho z významných znečišťovatelů v rámci celé zóny Hrabové, a proto dáváme negativní stanovisko minimálně do doby, než se problém vyřeší,“ uvedl náměstek primátora Ostravy Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).

Společnost se hájí tím, že využívá technologii studené plazmy, která má pachové látky zachytávat. Radnice však upozorňuje, že pokud účinnost této technologie není pravidelně kontrolována, nemusí dosahovat garantovaných výsledků. Podle krajského úřadu by měly být výsledky procesu EIA známé v polovině března příštího roku.

