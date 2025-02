Ostravské koksovny investují do ekologických opatření

Ostravské OKK Koksovny plánují snížit množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Podnik nainstaluje moderní technologie za sedmdesát milionů korun. Mají snížit množství emisí asi o dvacet procent. K investici se společnost zavázala v dodatku k dobrovolné dohodě, kterou její zástupci podepsali s městem.

„Primárně se jedná o nové nebo dodatečné odprášení na koksárenských bateriích, dodatečné odprášení na pěchovacím a výtlačném stroji a dodatečné odprášení při čištění stoupaček,“ popsal ředitel OKK Koksovny Pavel Woznica. Odprášení koksárenských baterií funguje jako kuchyňská digestoř. Přístroj znečištěný vzduch vysává přes filtry.

Instalaci technologií zbrzdily povodně

Do nových technologií společnost investuje sedmdesát milionů korun. Koksovny chtějí zmodernizovat i systém hašení koksu. Šíření tuhých znečišťujících látek do ovzduší by se tak při hašení vyrobeného koksu v budoucnu mělo snížit. S instalací technologií firma začala už v loňském roce, ale postup prací zbrzdily zářijové povodně.

„Ke konci února tohoto roku budou dokončena první opatření právě na koksárenské baterii devět a deset. V průběhu března pojedeme ve zkušebním provozu a na základě toho si ověříme, zda naše očekávání budou naplněna,“ řekl Woznica.