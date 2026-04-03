Velikonoční opravy omezily pražské metro na části linky C i tramvaje u Anděla

Kvůli opravě trati je přes prodloužený velikonoční víkend přerušený provoz metra na lince C, od pátku do pondělí nejede metro mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Rekonstrukce omezí přes sváteční dny také provoz tramvají mezi Palackého náměstím a Andělem. Už od čtvrtka, kdy ve školách začaly velikonoční prázdniny, jezdí tramvaje a autobusy v hlavním městě v delších intervalech.
Místo metra jezdí od brzkého pátečního rána mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov náhradní autobusy XC. V úseku Chodov–Háje je provoz metra zajištěn kyvadlově, tedy po každé koleji pojede pouze jeden vlak tam i zpět. Další výluku na trase C plánuje dopravní podnik na konec září.
Kvůli opravě tramvajové trati nejedou od pátku po dobu 24 hodin tramvaje v obou směrech mezi stanicemi Palackého náměstí a Anděl. Od sobotního rána do pondělní půlnoci bude provoz ve stejném úseku přerušen pouze jednosměrně ve směru z centra.
Linka 4 je při opravách zrušena a linky 5, 7, 10, 16 a noční 94 musí jezdit po změněných trasách. Další informace najdou lidé na webu pražského dopravního podniku.
Od čtvrtka se tramvaje a autobusy v Praze řídí takzvanými poloprázdninovými jízdními řády. Cestující musí počítat s prodloužením intervalů v ranní a odpolední špičce o jednu až dvě minuty u tramvají a zhruba o jednu až tři minuty u části autobusových linek. Na Velký pátek jede MHD jako o sobotách, o víkendu ve standardním režimu a o Velikonočním pondělí podle nedělních jízdních řádů.